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вторник, 24 декабря 2019 10:54

Умерла известная во всем мире писательница Джоанна Линдсей

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Умерла известная во всем мире писательница Джоанна Линдсей
 27 октября на 68-м году жизни умерла писательница Джоанна Линдсей. Фото: 112.ua

На 68-м году жизни умерла писательница Джоанна Линдсей, автор более 60 книг.

Умерла писательница в Нашуа, штат Нью-Гемпшир, 27 октября, Протея об этом стало известно только сейчас, пишет ukrinform.

О смерти писательницы объявил ее сын Альфред. Он отметил, что мать умерла от рака легких, и их семья была слишком опустошена ее смертью, чтобы объявить об этом раньше.

Писать автор любовных романов начала в возрасте 25-лет. Романы Линдсей были переведены на 12 языков, тираж ее произведений превысил 54 миллионов экземпляров.

Действие ее романов происходило в самых неожиданных местах: на Диком Западе, в Викторианской Англии, Норвегии во времена правления викингов и даже на вымышленных планетах.

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