Умер скандальный основатель известного порнографического журнала

Умер Ларри Флинт. Фото: Wikipedia

В США на 79-м году жизни скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт.

Он умер дома в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности, сообщает TMZ.

Hustler - это ежемесячный порнографический журнал для мужчин, издающийся в США.

Первый номер выпущен в 1974 году именно Ларри Флинтом. Изданием журнала занимается издательский дом Larry Flynt Publications, деятельность которого простирается на многие области медиабизнеса для взрослых.

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Hustler является самым успешным журналом в истории порнографической индустрии. Тираж журнала рос сначала медленно, перейдя границу в один миллион экземпляров только после публикаций фотографий обнаженной Джеки Онассис, осенью 1975 года.

В 2008-м Ларри Флинт снял порнофильм, главной героиней которого стала губернатор Аляски и кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин.