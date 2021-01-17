Умер глава холдинга Rothschild

Умер барон Бенджамин де Ротшильд, глава финансовой группы Edmond de Rothschild.
Бизнесмен скончался в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Le Parisien.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер основатель "Ералаша"
Ротшильд возглавлял одну из крупнейших финансовых групп. Ее активы составляют около $ 194 млрд.
Похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.
Выдающийся демограф и экономист Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни из-за коронавирус. Об этом сообщил в Фейсбуке его коллега Марк Толтс.
×
Комментарии