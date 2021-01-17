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воскресенье, 17 января 2021 13:17

Умер глава холдинга Rothschild

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Умер глава холдинга Rothschild
Банкир умер в возрасте 57 лет. Фото: Reuters

Умер барон Бенджамин де Ротшильд, глава финансовой группы Edmond de Rothschild.

Бизнесмен скончался в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Le Parisien.

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Ротшильд возглавлял одну из крупнейших финансовых групп. Ее активы составляют около $ 194 млрд.

Похороны состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.

Выдающийся демограф и экономист Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни из-за коронавирус. Об этом сообщил в Фейсбуке его коллега Марк Толтс.

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Дата
17
января

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