Умер бывший госсекретар США, который положил конец холодной войне

Он был ключевой фигурой в администрации Рональда Рейгана, кто изменил ход истории. Фото: Wikimedia Commons

В возрасте 100 лет скончался бывший государственный секретарь США Джордж Шульц, который работал в администрации президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

Об этом сообщает официальный сайт Гуверовского института.

Шульц занимал этот пост с июля 1982 по январь 1989 года и считается в США одним из главных архитекторов завершения Холодной войны. Он был ключевой фигурой, рядом с президентом Рейганом, кто изменил ход истории.

В годы его пребывания на посту госсекретаря США, Шульц считался сторонником реалистичного подхода к международным отношениям.

Джордж Шульц работал в администрациях президентов Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. В разное время занимал должности в Госдепе, Министерстве финансов, Министерстве труда и административно-бюджетном управлении.