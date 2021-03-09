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вторник, 09 марта 2021 05:48

Уменьшат карантинные мероприятия. Таиланд смягчает въезд для вакцинированных туристов

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Уменьшат карантинные мероприятия. Таиланд смягчает въезд для вакцинированных туристов
Таиланд смягчит условия для вакцинированных туристов. Фото: Reuters

Власти Таиланда вдвое сократили срок карантина, который должны отбыть по прибытию иностранные туристы.

Смягчение касается только вакцинированных от Covid-19, заявил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул, передает Reuters.

С апреля вакцинированые туристы должны будут отбыть 7 дней карантина вместо 14, как это предусмотрено сейчас.

Вакцинацию нужно сделать не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. К тому же показать отрицательный тест на коронавирус также надо будет. Те туристы, которые не делали прививки, но имеют подтверждения отсутствия болезни, должны отбывать 10 дней карантина.

Министр здравоохранения Таиланда рассказал, что граждане страны, которые сделают прививки, будут получать документ, который позволит им выезжать за границу. Еще в планах властей смягчить условия въезда для вакцинированных туристов с октября - им могут полностью отменить карантин.

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Ранее власти заявили об ослаблении условий для туристов, въезжающих в регионы Пхукет, Краби, Чонбури, Чиангмай и Сураттхани. Так, человек, который после трех дней в карантине в отеле сдаст отрицательный тест, сможет выходить из своих номеров.

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