Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram

Фото: @cabin_crew_beauties

Чтобы получить работу стюардессы, нужно иметь хорошую дикцию и уметь коммуницировать с людьми. Кроме того, быть высокой и иметь приятную внешность.

Девушки-стюардессы яркие, улыбающиеся и любят путешествовать. Некоторые из бортпроводниц, несмотря на тяжелую работу, имеют семьи, детей, домашних любимцев и свободное время проводят с ними.

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Gazeta.ua предлагает просмотреть подборку самых привлекательных бортпроводниц.

Стюардесса в мини-юбке покрутила бедрами в узком проходе самолета и вызвала восторг у пользователей сети.