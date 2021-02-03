 
Ексклюзивы
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 378
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1476
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 288
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4239
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 369
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 198
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 774
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 1116
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 2088
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
3
9
9
5
5
Вице-президентка США Харрис попала в скандал в первую неделю на посту
Вице-президентка США Харрис попала в скандал в первую неделю на посту
Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
Протесты в поддержку Навального: задержаны более 230 человек
Протесты в поддержку Навального: задержаны более 230 человек
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
На дне моря нашли античное судно
На дне моря нашли античное судно
Видео
Все видео
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
В Москве начали задерживать протестующих
В Москве начали задерживать протестующих
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом
От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом
Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота
Видео века: спортсменка энергично танцевала на фоне военного переворота
Интервью
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 378
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 828
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 288
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3222
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 441
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 09:43

Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
9

  Комментировать

Фото самых красивых бортпроводниц со всего мира.
Фото: @cabin_crew_beauties
Фото самых красивых бортпроводниц со всего мира.
Фото самых красивых бортпроводниц со всего мира.
Фото самых красивых бортпроводниц со всего мира.
Фото самых красивых бортпроводниц со всего мира.

Чтобы получить работу стюардессы, нужно иметь хорошую дикцию и уметь коммуницировать с людьми. Кроме того, быть высокой и иметь приятную внешность.

Девушки-стюардессы яркие, улыбающиеся и любят путешествовать. Некоторые из бортпроводниц, несмотря на тяжелую работу, имеют семьи, детей, домашних любимцев и свободное время проводят с ними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что скрывает униформа: стюардессы начали предлагать интимные услуги на борту

Gazeta.ua предлагает просмотреть подборку самых привлекательных бортпроводниц.

Стюардесса в мини-юбке покрутила бедрами в узком проходе самолета и вызвала восторг у пользователей сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 13653
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9243
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности Просмотров: 5922
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина Просмотров: 5697
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 5238
Мир
Вице-президентка США Харрис попала в скандал в первую неделю на посту
Вице-президентка США Харрис попала в скандал в первую неделю на посту
3
 Просмотров: 63
Очередной военный переворот произошел в Мьянме
Очередной военный переворот произошел в Мьянме Просмотров: 36
Парень вышел из длительной комы и ничего не знал о коронавирусе
Парень вышел из длительной комы и ничего не знал о коронавирусе Просмотров: 153
Сортировщик секонд-хенда нашел $10 тыс.
Сортировщик секонд-хенда нашел $10 тыс. Просмотров: 720
От коронавируса в мире умерло рекордное количество человек
От коронавируса в мире умерло рекордное количество человек Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
Зеленский "закрыл" телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 188
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть