Україні буде важче відбити наступ РФ з Білорусі - експерт

Економічна правда

Украине будет значительно труднее предотвратить полномасштабное наступление с территории Беларуси, чем атаку с Донбасса. Риторика Лукашенко указывает, что Москва действительно может использовать Беларусь. Об этом сказал Gazeta.ua военный эксперт Игорь Козий. Так отреагировал на новость о совместных учениях России и Беларуси на территории последней.

"Наш Генштаб давно просчитал варианты полномасштабного наступления на Украину с территории Беларуси. Но повторение Второй мировой вряд ли состоится. Сейчас другие обстоятельства и подходы. Россия не имеет достаточно ресурсов. Война в Афганистане и оккупация длилась 10 лет. Но когда вмешался Запад, сразу изменилась динамика. Совершить подобное с Украиной невозможно. Европа и США сразу отреагируют. Россия сама себя уничтожит. Внутри федерации начнется распад. Молодежь не пойдет в армию. На поверхность отражение недовольство властью. Китай со стороны только поспособствует. Заинтересован в создании новых национальных формирований по соседству".

Но Россия по своей природе всегда готовится к войне, как СССР, добавляет.

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"Скорее всего используют имеющиеся военные городки и к белорусским просто добавят подразделения РФ. Это только начало. Под разными предлогами - образования или обмена военнослужащими - Россия заводить свои вооруженные силы на территорию Беларуси. Вербовать белорусских военных и затягивать все больше республику в зависимость. Если в РФ появится новое вооружение, вряд ли его отправят на ознакомление белорусам. учиться на том, что уже имеют".

Беларусь и Россия намерены создать совместный центр учебно-боевой подготовки ВВС и войск ПВО согласно договоренности между оборонными ведомствами стран.