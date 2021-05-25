Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго

В Демократической Республике Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго. Он проснулся после 19 лет спячки, и жертвами этого извержения стало уже почти два десятка человек. Украинский военнослужащий из Тернополя Юрий Кульпа показал последствия извержения вулкана около города Гома на фото.

По его словам, командование приняло решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. Как он отметил, ночь была довольно тяжелой.

Сейчас военные миротворческой миссии уже вернулись в базовый лагерь, но находятся в дежурном режиме, поскольку прогнозы вулканологов неутешительные и возможна повторная эвакуация.

Фото: facebook.com/yurakulpa

"По информации местных вулканологов возможна вторая волна извержения вулкана Ньирагонго, поэтому военные украинского национального контингента не теряют бдительности. Сейчас военнослужащие несут дежурство в усиленном режиме, хотя находятся все в безопасности. Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации, а также от рекомендаций вулканологов и решений руководства миссии ООН в Демократической Республике Конго ", - рассказал Кульпа.

Лава вулкана достигла Муниги, района города Гома. По дороге лава успела сжечь три села, и вулканические потоки достигли пределов местного аэропорта. В городе проводится эвакуация.

На Востоке ДРК на горе Нийрагонго произошло извержение одного из самых активных вулканов мира. Жители соседнего города Гома в панике покидают свои места.