"Украинский народ лазит по помойкам" - белорусская пропанагдистка взалась оскорблять Украину

Артюх оскорбила Украину и высказалась в поддержку диктатуре. Фото: CTVBY

Ведущая белорусского государственного канала СТВ Юлия Артюх заявила, что Украина загибается от нищеты.

"Украинский народ лазит по помойкам в поисках пищи, пока президент Владимир Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики Это одна из основных функций главы Украины", - сказала она в эфире программы Новости "24 часа".

Артюх заявила, что поддерживает сильную центральную власть.

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"Если хотите - за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", - добавила Артюх.

Сеть возмутила белорусская пропаганда против оппонентов на государственных каналах. В воскресенье, 21 марта, канал СТВ пустил в эфир видео с кадрами, на которых рядом с оппозиционерами разместили крыс. Видео с экрана телевизора разместило издание Tut.by в Twitter.