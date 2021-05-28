Украинские и польское подполье разбили силы НКВД

Сожженое в Грубешове украинским и польским повстанцами здание Уездного управления общественной безопасности / Архив ИНП

В ночь на 28 мая 1946-го, 75 лет назад, воины польского подполья из Армии Крайовой, АК, из группы "Свобода и Независимость" вместе с УПА успешно атаковали базу НКВД и Управление безопасности коммунистической Польши в Грубешове, что в Польше. Об этом пишет польский "Институт национальной памяти".

Ранее, 21 мая, представители двух подпольных формирований, АК и УПА, заключили договор, положивший конец двум годам взаимных боев и убийств мирных жителей на юге Люблинского района Польши. Соглашение определило принципы сотрудничества между подпольями против общего врага - советских репрессивных органов.

Встреча подпольев состоялась в селе Жар, которое в то время населяли украинцы, и которое было под контролем УПА. Оно было рядом польским селом Руда-Ружанецькая, которое поддерживало АК. На заключение примирения больше всего повлияло местное населения, которое натерпелось за период Второй мировой войны и польско-украинского конфликта.

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Главным польским сторонником соглашения со стороны АК был капрал Мариан Голембовский "Стер". С украинской майор УПА Евгений Штендера "Пропасть". 18 мая на встрече на хуторе Ментке поляки предложили украинцам напасть на Грубешов.

Акция произошла в ночь на 28 мая. Основной целью было освободить узников тюрьмы в Грубешове, сжечь документы Комиссии по переселению, которая депортировала украинцев в СССР, и уничтожить штабы НКВД и УБ. В операции должны были принять участие около 200 украинцев и столько же поляков. Советские силы насчитывали 214 человек, что на 60 больше, чем сообщила перед этим польская разведка.

После захвата здания УБ, повстанцы освободили 20 заключенных. Несмотря на три атаки, объединенные силы не смогли захватить районный комитет министерства обороны коммунистической Польши. Украинцы совершили два нападения на Комиссию по переселению, но безуспешно. Сообщение польской разведки, что у службы безопасности Комиссии только пистолеты, оказалась ложными. Там были вооружены пулеметами.

Батальон польской армии коммунистической Польши был на окраине города, но солдаты, которых убедило польское подполье, оставались нейтральными и вышли из казарм, когда произошла атака на город. НКВД догнал часть сил УПА, но встретил такое сильное сопротивление, что группа преследования прекратила бой.

Во время нападения двое украинцев погибли в городе, еще трое во время отступления. Со стороны польского подполья погибла медсестра. Если верить официальным данным, НКВД потерял девять человек.

Общее нападение на Грубешов стало одной из самых ярких акций против власти коммунистической Польши, проведенной совместно польским и украинским подпольем. О событии сняли фильм "Рубеж. Грубешовская операция".