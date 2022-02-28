Украине из Европы передадут боевые самолеты Миг-29 и Су-25

Украина получит из ЕС Миг-29 и Су-25. Фото: defence-ua.com

Страны-члены Европейского Союза должны передать Украине боевые самолеты: Миг-29 и Су-25.

Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

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"Болгария (Миг-29) – 16 шт, Болгария (Су-25) – 14 шт., Польша (Миг-29) – 28 шт., Словакия (Миг-29) – 12 шт. В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", сообщил Гончаренко.

"Если один "Призрак Киева" сбил уже 14 врагов, представляете, что сделает с вражеским войском команда из 70 таких?", - отметил нардеп.

27 февраля глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что Европейский Союз предоставит Украине боевые самолеты, летальное оружие общей стоимостью 450 млн. евро, а также топлива и защитных материалов на еще 50 млн. евро. Такую помощь окажут Украине впервые в истории.