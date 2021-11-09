Украинцы застряли в Анталии из-за смерти соотечественника: подробности дела

После огласки в СМИ ситуации об украинских туристах, которые застряли в Турции из-за вероятного суицида участника группы, удалось найти еще одного свидетеля трагедии.

Это парень из туристической группы, которая стояла в том же кемпинге, сообщила туристка Ирина Громыко в Facebook.

"Мы очень обрадовались, ведь адвокат говорил, что важно было бы найти еще свидетелей. Но потом оказалось, что показания свидетеля будут иметь силу, только если он приедет в Турцию. Онлайн допрос и видео-показания даже в украинской полиции или посольстве не смогут быть приобщены к делу", – написала она.

Один из участников туристической группы вел себя странно, постоянно звонил друзьям и родным. Группа старалась не оставлять мужчину одного. Но 17 октября он совершил самоубийство, воткнув себе нож в сонную артерию.

Турецкая полиция не взяла у свидетеля ни показаний, ни контактных данных. Из-за этого турецкий суд постановил, что семеро других участников группы не могут выехать из Анталии до судебно-медицинской экспертизы. Их считают подозреваемыми.

"Мы не смогли полететь по своим билетам, потому что стоит id запрет. Когда будут результаты - неизвестно. Сначала речь шла о неделе, потом о двух, сейчас сроки вообще неопределенные", – добавила Громыко.

Фото: facebook.com/irahromyko

С туристами сейчас работает украинская консульская служба. Путешественникам бесплатно предоставили адвоката. Украинский консул в Анталии Эмир Рустамов также запросил встречу с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы.

"Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, которым было нанесено ранение", – заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Группа из Киева, Ривне и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября для похода по Ликийской тропе. 17 октября один из украинцев совершил самоубийство на глазах свидетеля, который не был членом группы. Дело расследует полиция, а суд запретил семерым украинцам покидать страну до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего вернули на родину и похоронили 22 октября. Турецкая полиция несколько раз обещала завершить следствие, но оно затянулось. У украинцев заканчиваются деньги, а дома возникла угроза потери работы из-за длительного отсутствия.