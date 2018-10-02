Сергей Скрипаль поддерживал Путина и целыми днями смотрел кремлевского пропагандиста Дмитрия Кисилева. Фото: Daily Mail

Бывший ГРУшник Сергей Скрипаль не верил в причастность России к своему отравлению, поскольку открыто поддерживал президента Владимира Путина и аннексию Крыма. Об этом пишет журналист ВВС Марк Урбан в своей книге по мотивам интервью со Скирпалем Skripal files. Она выйдет на этой неделе.

"Скрипаль проводил большую часть своего дня, смотря "Первый канал". Поддерживал кремлевскую линию по многим вопросам, даже сидя в доме, который для него приобрели "MI6". Особенно по поводу сложных отношений Москвы с Украиной", - рассказал Урбан Guardian.

"Видите, мы боимся Путина", - говорил Скрипаль. Он не делал публичных заявлений о поддержке Кремля и не хотел, чтобы Урбан напрямую цитировал его в книге. Дочь Юлия и сын Александр могли свободно летать в Москву и возвращаться назад (сын умер при загадочных обстоятельствах в российском Санкт-Петербурге год назад. - Gazeta.ua).

Скрипаль был российским националистом и не стеснялся этого. Поддержал путинскую аннексию Крыма 2014-го и называл украинцев "простой овцой, которой нужен хороший пастух".

Также отказывался верить, что российские войска вторглись на восток Украины.

"Если бы это произошло, то они быстро пришли бы в Киев", - уверял.

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Проснувшись через 5 недель после отравления, Скрипаль отказался признать причастность российских спецслужб. Урбан называет это следствием воздействия нервно-паралитического вещества "Новичка" на психику. Большое интервью брал у шпиона летом 2017-го во время исследования холодной войны.

Один из подозреваемых в отравлении Скрипаля полковник ГРУ Анатолий Чепига - "Руслан Боширов" получил звание "Героя России" за участие в аннексии украинского Крыма 2014-го. Об этом рассказали бывшие российские военные, которые вместе с "солсберийским туристом" служили в 282 отряде спецназа в Хабаровском крае. Также Чепига помогал Януковичу бежать из Украины. Руководил операцией эвакуации бывшего президента в Россию. Об этом рассказал участник расследования, касающегося личностей "Боширова" и его сообщника "Александра Петрова", Сергей Канев. Соратник российского оппозиционера-мигранта Михаила Ходорковского Канев срочно покинул Россию, когда узнал, что его могут обвинить в подготовке теракта против Путина.