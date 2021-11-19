Украинцев в Польше возмутило название бургера

Название бургера Goudomor от польского Burger King возмутило украинскую диаспору. Фото: pixabay.com

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Польше выпустила новый бургер Goudomor.

Название блюда возмутило украинцев из-за сходства с трагедией 1932-1933 годов, пишет Goniec.pl.

Глава Союза украинцев Польши Мирослав Скирка заявил, что название является "отвратительным и однозначно связанным с Голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом".

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"Для тех, кто не имеет представления об истории, это название ни о чем не напомнит. Для тех, кто имеет минимальные знания, название сразу напомнит об одном из величайших преступлений в истории", - заявил Скирка.

Отмечается, что отрицательные комментарии о названии бургера на страницах компании в соцсетях удалялись. Однако на сайте компании бургера уже нет. Ссылка ведет на пустую страницу.

Музей Голодомора во второй раз провел экспедицию по Украине для записи свидетельств о Голодоморе 1932–1933 годов. За 30 дней исследователи проехали около 10 тыс. км. Записали 122 истории с очевидцами Голодомора. Старший свидетель Голодомора, с которым удалось пообщаться – Антонина Козулько из города Лиман Донецкой области. Ей исполнилось 104 года.