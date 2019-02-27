Украинцев просят воздержаться от поездок в опасные индийские районы

Украинцев просят не ехать в индийские районы Джамму и Кашмир. Фото: Иnformal

Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир в связи с конфликтом между Индией и Пакистаном.

Также в случае возникновения обстоятельств, требующих консульского вмешательства, украинцев просят немедленно обращаться в посольство. Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в Индии.

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В ответ Пакистан уничтожил два индийских военных самолета.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Ґокхале, боевики планировали новые атаки.

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Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар совершили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были ликвидированы.

Авиаудар, нанесенный Индией по территории Пакистана, стал первым за 48 лет - со времени последней войны между странами в 1971 году. Операцию провели в 80 километрах от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир.