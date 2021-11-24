"Украинцам и местным платят одинаково. Кто говорит другое – лжет": сколько зарабатывают мигранты в Польше

Около 1,5 млн. украинцев работают в Польше. Еще в районе 50 тыс. учатся, заявлял в июле посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В последние годы соседняя страна стала самой популярной среди украинцев для трудовой миграции. По сравнению с 2014 годом количество людей, которые едут туда искать работу, выросло в два-три раза, рассказывал Дещица.

Без украинцев Польша не имела бы такого экономического роста, писал в своей статье для "Зеркала недели" в мае 2020-го польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об украинцах в Польше, их легализации, ошибках при переезде, заработках, проблемах, успехах и разочарованиях - Gazeta.ua поговорила с уполномоченной по делам иностранцев польского города Валбжих Ириной РЕРИХ.

По исследованиям, где-то 85 процентов украинцев, которые приезжают в Польшу – берутся здесь за такие работы, на которые не пошли бы дома. Сознательно идут на более низкий в социальном плане труд. Считают, что таким образом делают вклад в свое будущее и получают билет в страну с более высоким экономическим развитием. Готовы работать по 12 часов, а потом еще идти домой и зубрить книги, учить язык. Знают, что сейчас тяжело, но через год-полтора можно будет поступить в полициальную школу, учиться, освоить новые профессии. Это сознательный выбор. В последнее время замечаю, что едут много учителей, врачей, инженеров, людей с высшими образованиями. Устраиваются часто на низкооплачиваемые работы, но ясно дают себе отчет: "Сегодня я здесь, но буду учиться и развиваться". Это - европейцы. В Польше можно трудоустроиться двумя способами

Как украинцу легально устроиться на работу в Польше? Какие документы нужны?

В Польше можно трудоустроиться двумя способами. Первый – приехать по визе. Чтобы ее сделать – нужно иметь приглашение на работу от работодателя и страховку. Плюс пройти несколько кругов ада в наших визовых центрах. Второй вариант – попросить знакомых или родственников, которые уже легально работают, взять у кого-то из работодателей разрешение на труд для вас. После этого с биометрическим паспортом едете в Польшу по безвизу. Дальше нужно идти к работодателю. Он отправит на медицинское обследование, проведет инструктаж по технике безопасности. Затем подпишите договор об условиях работы. И где-то через неделю уже можно будет выйти на смену. Можно еще обращаться в Украине в агентства по трудоустройству. Но среди них большой процент "кидал" – берут деньги и везут человека в никуда. Или обещают одну зарплату, а выходит в результате другая. Поэтому искать советую по рекомендациям друзей. Однако и это не гарантия честности таких контор. Автор: фото предоставлены Ириной Рерих Ирина Рерих, уполномоченная президента города Валбжих по делам иностранцев. Родилась 18 июля 1981 года в городе Бердянск на Запорожье. Детство провела в Полтавской области. Окончила национальный педагогический университет им. Михаила Драгоманова. По образованию – преподаватель украинского языка и литературы. Работала журналистом в газете "Полтавский вестник". С 2007-го работала в полтавском отделении общества с ограниченной ответственностью «Издательская компания "Новая Информация». В 2018 году переехала в Польшу с семьей. Замужем, имеет двух сыновей. Любимая писательница – Лина Костенко, поэт – Василий Симоненко

Сколько денег нужно на переезд?

Месяц жизни в хостеле обойдется в 500-700 злотых (по курсу на 23 ноября, 1 злотый – это 6,44 грн. – Gazeta.ua). Польская мобильная карта и использование связи – это еще до 60 злотых. Самый дешевый автобусный проездной обойдется в 100 злотых. На питание будет уходить еще минимум 300-400 злотых. В общем, одному человеку необходимо брать с собой порядка двух тысяч польских денег. Это чтобы дожить до первой зарплаты. Ее в Польше выдают каждое 10 число. Независимо от того, где работаешь. Решение по картам побыта может затягиваться

Люди, приезжающие по безвизу, легально могут работать не больше трех месяцев?

Да. Однако на время пандемии этот срок продлили до конца эпидемиологического состояния в Польше: добавили плюс тридцать дней. Если есть необходимость остаться и работать дальше, то от работодателя нужно получить дополнительные бумаги и составить заявление на временное проживание. Или постоянное – зависит от бумаг. Такое заявление подают в отдел иностранцев при ужинде воеводском (обл. администрация – Gazeta.ua). Если сложено все правильно и нет ошибок, то человек получает в паспорт печать, которая подтверждает подачу заявления на карту побыта. И может дальше работать. Поданные документы будет рассматривать специальный инспектор в отделе для иностранцев. Через три месяца заявитель должен получить решение. Если все хорошо, то ему сделают пластиковую карту. На ней будет указано до какого года и числа действует. Карты нужно оформлять и на детей. Проблема состоит в том, что решение по картам побыта может затягиваться. К примеру, в нашем воеводстве вместо трех месяцев люди могут ждать по 2-3, а то и 5 лет. Официально это объясняется большим количеством обращающихся украинцев и нехваткой самих инспекторов. Но в Варшаве и Кракове наших соотечественников больше, а все решается максимум за 5 месяцев. Здесь многое зависит от воеводы. Чтобы так долго ждать не приходилось – стоит увеличить штат инспекторов и уменьшить количество требуемых от украинцев бумаг. Есть возможность получать периодически ваучеры на 500 злотых

Какие плюсы дает карта побыта?

Документы от работодателя на время действия карты – не нужно носить в администрации, чтобы подтвердить легальность своего пребывания в Польше. Если у семьи есть несовершеннолетние дети, то карта дает право получать ежемесячно по 500 злотых на каждого. До их 18-летия. Перед началом учебного года – на школьников в семье выдается по 300 злотых – на книги, тетради, канцтовары. Еще один бонус – возможность получать периодически ваучеры на 500 злотых. Также на каждого ребенка. Эти деньги можно потратить на зоопарк, гостиницу, парк развлечений, поездку на море.

С какими мошенничествами могут столкнуться украинцы при оформлении документов в Польше?

Здесь есть так называемые "помогаторы", которые предлагают помощь с оформлениями карт побыта. В основном это те же украинцы, которые немного раньше приехали, освоились и решили зарабатывать на своих. Обещают золотые горы и решение вопросов по документам. На самом же деле могут порешать только с печатью в паспорт, если заявление на карту было оформлено правильно. Потому, что знают, куда зайти в администрацию и с кем решить вопрос. Берут много – по 2-2,5 тысячи злотых за человека. За детей тоже. И украинцы отдают им эти средства, хотя все могли бы сделать сами. Наказать "помогаторов" невозможно. Они подсовывают нашим людям договоры на польском языке, где написано, что дают только консультации. В лаборатории контролирую качество сырья и продукции

Куда лучше всего устраиваться на работу в Польше?

На крупные предприятия. Там есть специальные люди в отделе кадров, которые разбираются в документах, которые нужно делать украинцам для легализации в стране. Гораздо хуже ехать в какую-нибудь небольшую фирму, где вы первый и возможно последний украинец. Тогда владелец не знает, куда ему идти, чтобы легализовать работника.

Какая у вас была первая работа?

В Польше я уже три года. Кроме уполномоченного президента Валбжиха (городского председателя – Gazeta.ua) по делам иностранцев, работаю также на предприятии Cersanit. Наш филиал производит керамическую плитку для стен, полов. Начинала работать там на продукции – следила за параметрами глазури, которой плитка покрывается, смотрела, чтобы она не повреждалась и так далее. Обидно было, что я магистр одного из лучших университетов Украины, а работают здесь. Но потом сказала себе – не бывает благородного или плохого труда. Весь нужно ценить. Это помогло. Физически было очень тяжело. И когда через семь месяцев работы у нас открыли внутренний поиск людей в лаборатории, я пошла в кадры: "Хочу там работать". Работницы были удивлены: "Украинки в лаборатории не работают". Ответила, что буду первой. Кадровички заморгали: "Пани имеет высшее образование?". Говорю: "Да". Через две недели меня позвали на собеседование с главным технологом. Получила работу. В лаборатории контролирую качество сырья и продукции. Можно работать не больше 168 часов в месяц

Какую зарплату получают украинцы в Польше?

В среднем – это 3-3,5 тысячи злотых. Можно работать не больше 168 часов в месяц. Это восьмичасовой рабочий день с понедельника по пятницу. Чаще всего это работа по сменам – есть утренние, дневные и ночные. Замечу, что это зарплата для людей без специального образования. Которые обычно работают физически. Если речь, например, о врачах, то там зарплата может достигать 5-8 тысяч злотых.

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Есть мнение, что поляки платят украинцам меньше, чем своим

Если кто-то говорит, что зарабатывает меньше, потому что он украинец – это ложь. Платят всем одинаково. Однако следует понимать, что если ты не знаешь языка, нет специализации и образования – будешь стоять на самом низком уровне. Там и зарплата, соответственно, будет небольшая. Разница только в этом. Если украинцев не будет в Польше – там некому будет работать

Как поляки вообще относятся к украинцам?

Когда-то говорила со старшим мужчиной, который работает массажистом. Он рассказывал, как вышел на улицу гулять с детьми и встретил женщину в возрасте. Она по интонации поняла, что он украинец и принялась травить на него собаку. Мол, он на Волыни поляков убивал. Ситуация абсурдна. И когда поднимаются такие разговоры, то я говорю: "Я здесь при чем? Да и сами поляки нас по голове там не гладили, а что-то другое делали". У нас большая общая история и порой она была горькой. Лозунг "Польша для поляков" сейчас не такой повторяющийся, но периодически всплывает в основном среди недальновидных политиков. В то же время на бытовом, человеческом уровне – поляки очень хорошо относятся к украинцам. Для бизнеса они вообще нужны как вода и кислород. Если украинцев не будет в Польше – там некому будет работать. Польша – лидер в мире по количеству мигрантов

Поляки мигрируют сами в другие государства?

Самая популярная страна, куда они уезжают – Нидерланды, Голландия. На втором месте Великобритания, далее – Германия. Именно Польша – лидер в мире по количеству мигрантов, а не Украина. Поэтому там нуждаются в наших работниках.

Украинцев рассматривают, как людей, которые могут заместить уехавшее местное население?

Иногда создается впечатление, что поляки за счет украинцев хотят обновить свой генофонд. Поляки даже считают, что очень классно иметь жену из Украины. Женятся на них гораздо охотнее, чем на польках. Автор: фото предоставлены Ириной Рерих Ирина Рерих начала организовывать встречи между украинцами Валжбыха через 7 месяцев после переезда в Польшу. Впоследствии с винничанкой Аллой Ковальчук основали общественную организацию

Как начали заниматься общественной работой и стали уполномоченной по делам иностранцев?

За полгода жизни в Польше – начала расспрашивать, есть ли у Валбжиха украинская церковь. Узнала, что работает и с семьей поехала туда на Пасху. Была шокирована большим количеством пришедших туда соотечественников. Познакомилась со священником. Он узнал, что работала журналисткой и попросил прийти на следующий день. Тогда в город приехала съемочная группа из Варшавы, которая рассказывала об адаптации иностранцев в Польше. Я поговорила с ними, а когда пришла домой – мне позвонил мужчина, представившийся Ришардом Козловским: "Дитя, ты дана мне Богом. У тебя есть опыт и образование. Сможешь организовать людей". Оказалось, что Ришард — бывший политик и общественный деятель. При встрече рассказал историю, как его отца во Вторую мировую войну украинец спас от смерти ценой своей жизни. И с тех пор он говорил сыну: "Если будут попадатся в жизни украинцы – помогай им". Ришард пробовал это делать и раньше, организовать людей, но не удавалось. Обо мне узнал от журналистов. Пекли булки и развозили их врачам в госпитале, полицейским Начала писать в фейсбуке объявления о собрании украинцев на субботние встречи. Собирались в помещении одного из местных советов. Ришард помогал с контактами, решениями проблем. С наших встреч и возникла общественная организация "Украина-Валбжих". Ее соучредителем стала винничанка Алла Ковальчук. Теперь она уже глава нашего объединения. Мы участвовали в жизни города – ярмарки, праздники. Когда началась пандемия, мы первые в городе начали шить защитные маски. Сначала материал предоставил украинский предприниматель, а затем подключились польские. Также пекли булки и развозили их врачам в госпитале, полицейским. Когда в Валбжихе организовали один из самых больших пунктов прививок в Польше, то мы шли туда помогать как волонтеры. Мы первые в городе начали шить защитные маски

Потом было знакомство с мэром?

На одном из праздников к нам приехали мэры других городов. И один из них обратил внимание на то, что украинцы активны и хорошо себя показывают в Валбжихе. Наш президент Роман Шелемей взял это на заметку и на следующий день меня позвали к нему на встречу. Сказал: "Вы трудитесь, везете детей. Хочу, чтобы вам было хорошо".

Впоследствии предложили должность уполномоченной по делам иностранцев. Сначала работала бесплатно. Сейчас устроена официально. У меня две работы. Автор: фото предоставлены Ириной Рерих Члены общественной организации "Украина-Валбжих" шили защитные маски, когда началась пандемия коронавируса. Их раздавали бесплатно

С какими историями сталкивались, когда начали работать с людьми

Был случай, когда киевлянка уехала на работу в Германию через агентство. Должна была работать на складе фирменной одежды. Ее поселили в доме посреди леса с другими женщинами. Пришел какой-то дядя и стал их всех рассматривать. Заметил киевлянку, а ей это не понравилось. У женщин забрали деньги, как будто за услуги по трудоустройству. Не было света и воды. В доме еще жили грузины-нелегалы. Один из них сказал нашей соотечественнице: "Убегай. Вас привезли в бордель". И она в ту же ночь убежала. Ей попался родитель-украинец, ехавший бусом. Довез до нас. Мы ей работу помогали искать, чтобы встала на ноги. Жила в украинской семье. Теперь все хорошо. Была история с людьми, которые приехали тоже через агентство на работу, но их "кинули" – дали не обещанный труд и не заплатили денег. Люди писали мне: "Нет средств даже на еду". Наша группа активизировалась и снесла им все необходимое – продукты и деньги. Помнится еще история смерти одного украинца. Ему стало плохо и он поздно обратился в больницу. Когда приехали жена с сыном – помогали им с документами, кремацией, перевозкой праха. У женщин забрали деньги, как будто за услуги по трудоустройству

Как уполномоченая по делам иностранцев, видите ли в Польше разницу между украинцами из разных регионов?

Украинцы с востока – Донецк, Мариуполь – в основном русскоязычные и имеют принцип "А какая разница". Мне бывало говорили: "Вы даете консультации. Берите за это деньги!". Отвечаю: "С кого брать, со своих украинцев?". А мне говорят: "Да какая разница!". У них это очень ярко выражено. Соотечественники с юга очень добродушны. Особенно из Запорожья. Готовы всегда помогать всем. Люди из западной Украины очень быстро адаптируются. Их хорошо понимают поляки, часто заводят дружбу. Люди из центра имеют четкий внутренний стержень: "Я украинец!". Очень трудолюбивы, но медленно адаптируются. Им это дается тяжело. Автор: фото предоставлены Ириной Рерих Ирина Рерих с другими украинцами Валбжиха, часто участвует в различных фестивалях и ярмарках, которые организовывались в городе

Кто еще из иностранцев приезжает на заработки в Польшу?

Русских мало. Потому что у них нет безвиза и поляки их не любят. Такое отношение тянется еще со времен СССР, когда он разделил Польшу с Германией. Среднестатистический поляк, когда слышит про Советский Союз, говорит: "Слава Богу, что его нет. Это были самые плохие времена". Поляки удивляются тому, что некоторые украинцы поддерживают политику РФ. Сами они единодушны: Россия – это всемирное зло, а Путин болен на голову. Без всяких подтекстов. Едут в Польшу белорусы, в последнее время много. Иногда имею с ними хлопоты. Польша является европейским государством, где ценится закон. А некоторые из них нарушают его. К примеру, меняют постоянно место работы: "Там на два злотых больше". Этого нельзя делать, если хочешь легализоваться в стране. Поляки единодушны: Россия – это всемирное зло, а Путин болен на голову

Как вас находят иностранцы?

На сайте мэрии есть контакты, на дверях горсовета – мой телефон. В фейсбуке много пишут. Иногда очень страдаю от этого, потому что могут отправить сообщение в два часа ночи. Или в воскресенье вечером: "Как привезти ребенка в Польшу?".

Что поляки думают об Украине, как о государстве?

Украинские темы на телевидении звучат часто. Несмотря на это, среднестатистические поляки до сих пор думают, что Украина живет как в 1990 годах – царит беззаконие, хаос, убийства, война. Говорят: "У вас ночью нельзя на улицу идти, потому что убьют!". Не воспринимают нас как европейцев. Пока в основном думают про Украину, как про источник сырья и ресурсов. В Европе нас не видят в ближайшие 10 лет.

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"МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЗДЕСЬ ЛУЧШЕ" - КАКИЕ ЦЕНЫ В ПОЛЬСКИХ МАГАЗИНАХ

Польские продукты хорошие по качеству. Молочные – лучше, чем в Украине, рассказала Ирина Рерих.

"Хорошие по качеству молоко, сметана, обычный и твердый сыр, йогурты. Польша делает довольно качественные колбасы, мясо вкусное. Среди фруктов нравятся яблоки, виноград. А вот сливы не очень хорошие. Недостает здесь украинских арбузов и дынь. Картофель не очень", - сказала Ирина.

Рыба в польских магазинах на любителя, добавляет украинка.

"Они делают ее кислой, добавляют много уксуса. Купить сельдь – проблема. Для этого нужно ехать, например, в украинский магазин", - рассказала Ирина.

5

злотых – примерно столько стоит в Польше килограмм курятины. Литр молока обойдется в 2,65 злотых, упаковка с 250 граммами сыра – 2,8 злотых, за килограмм твердого сыра правят 18-20 злотых. Килограмм сахара стоит 2,99 злотых. За кило огурцов или свеклы в магазинах просят по 4,99 и 3,99 злотых соответственно. Красный сладкий перец доходит до 7 злотых за кг. Обычный белый хлеб обойдется в 2,99 злотых. За 2,5 кг муки просят 6 злотых. Виноград имеет цену в 9,99 злотых за кг, бананы продаются по 2,39 злотых за кило. Стоимость колбас в среднем стартует от 14 злотых за кг. Упаковка с тремя десятками яиц обойдется примерно в 14 злотых.