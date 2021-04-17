Украинца осудили на 10 лет за кибератаки в США

Украинский суд лишил свободы на 10 лет за кибератаки в США. Фото: unsplash.com

Гражданина Украины Федора Гладыря наказание в виде 10 лет лишения свободы приговорил суд Вашингтона. Американскому правосудию удалось доказать вину Гладыря в причастности к серии кибератак.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США 16 апреля.

Хакерские атаки группы FIN7, в которую входил Гладыря, нанесли американским компаниям ущерб на $1 млрд. Члены активной хакерской группы, широко известной под названием FIN7, которую также называют Carbanak Group и Navigator Group, создали вредную програпу и направили ее на более 100 американских компаний, преимущественно - ресторанов, казино и гостиниц.

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"FIN7 сломал тысячи компьютерных систем и похитил миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, а также частную и непубличной информации, которую группа использовала или продавала с целью получения прибыли. Только в США группа успешно сломала компьютерные сети компаний в 49 штатах и округе Колумбия, похитив более 15 млн записей карточек клиентов с более 6500 отдельных терминалов торговых точек в более чем 3600 отдельных бизнес-местах ", - говорится в итоговом описании дела.

Граждан Украины Федора Гладыря, Дмитрия Федорова и Андрея Копакова задержали в 2018 году по обвинению в кибератаках на более 100 компаний. По данным следствия, хакерская группа FIN7 с их участием украла номера 15 млн банковских карт компаний Chipotle и Arby, а также осуществляла изломы в Великобритании, Австралии и Франции. Ранее сообщалось, что FIN7 работала под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле, через нее же к группе привлекались новые люди.