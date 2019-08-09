Торговый оборот России с Украиной упал почти втрое. Фото: Censor

Украина вышла из десятки крупнейших торговых партнеров России.

Как отмечается, по сравнению с первым полугодием 2014 торговый оборот России с Украиной упал почти втрое - с $ 18,5 млрд до $ 6,9 млрд. Место Украины в топ-10 крупных торговых партнеров России занял Казахстан. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные российской таможни.

За последние пять лет России вообщем сократила объем торговли на 20% - до $ 317,5 мдрд. Главными причинами этого стали санкции Запада и падение мировых цен на нефть. Среди 10 основных торговых партнеров объем торговли вырос только с Китаем.

Обороты внешней торговли в России поутихли со всеми основными партнерами, за исключением Китая. Объем торговли с КНР пять лет назад составлял $ 43 млрд за полугодие, сейчас - $ 50,3 млрд (плюс 17%). Кроме Китая, первую тройку по товарооборотом с РФ составляют Нидерланды ($ 25,9 млрд в первой половине 2019 года, минус 31%) и Германия ($ 25,2 млрд, минус 29%). Заметно уменьшился размах торговли с Италией (на 53%) и Японией (на 36%), чуть меньше - с Турцией (на 24%).

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2019-го ВВП России вырастет на 1,2%. Международный валютный фонд ухудшил прогноз для российско экономики. Ранее прогнозировал рост на 1,6% по итогам года.