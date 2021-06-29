Украина продает сырье для российского оборонного комплекса - что о нас пишет мировая пресса

Марши равенства в июне 2019-го в центре Киева / REUTERS

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Польша вытеснила Россию в списке торговых партнеров Украины", Forsal, Польша

Польша вытеснила Россию в списке торговых партнеров Украины. Несмотря на жесткие ограничения в торговле, Украина продолжает оставаться сырьевой опорой для российской оборонной промышленности.

Объем товарооборота Украины с зарубежными странами в 2020 году достиг $103,5 млрд. Вывезли товаров на $49,2 млрд. Купили - на $54,3 млрд. Отрицательное сальдо для Украины - $5,1 млрд. Пандемия существенно не повлияла на экспорт, который был лишь на 1,7% ниже, чем в 2019-м. В то же время резко сократила импорт - на 10,6%.

Польша купила товаров на $ 3,27 млрд, а продала на $4,14 млрд. Импорт из Украины снизился на 0,7% по сравнению с 2019-м, а польский экспорт вырос на 0,8%. В 2020-м во внешней торговле Киева Польшу обогнал только Китай, который продавал Украине товаров на $8,32 млрд, а купил на $7,1 млрд.

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Структура торговли показывает сырьевой характер украинской экономики. Самая большая статья украинского экспорта в Польшу - подсолнухи. Масло - $479 млн, жмых - $275 млн, и еще $52 млн - семена масличных культур. Черные металлы, чугун и сталь, на втором месте - $377 млн. Железная руда - $376 млн и древесина $234 млн. Мебели продали в Польшу на $264 млн. Это значительная товарная группа в структуре экспорта.

Украина, которая позиционирует себя как аграрное государство, купила в Польше молочных продуктов на $133 млн. Польская химическая промышленность продала пластмасс и полимеров на $343 млн. Даже черные металлы и изделия из них продали в Украину на $227 млн. Украинцы купили наземного транспорта на $388 млн. Структура польского экспорта значительно более диверсифицирована, чем украинского.

Третья страна по объему торговли товарами для Украины - Германия. Берлин продал Киеву товаров на $5,34 млрд, а купил на $2,07 млрд. Крупнейшие группы товаров, которые продает Германия в Украину - техника, которая составила $1,5 млрд, наземный транспорт - $838 млн, фармацевтика - $453 млн.

В 2013-м Россия купила из Украины товаров более чем на $15 млрд, а продала на $23,2 млрд. В 2020-м Киев продал Москве товаров на $2,7 млрд, а купил на $4,54 млрд. Украинский экспорт в Россию снизился за семь лет в более чем 5,5 раза, а импорт - в 5,1 раза.

Из Украины в Россию продают черные металлы и изделия из них. Их продают украинские олигархи российским покупателям даже дешевле, чем отечественным. Вторая товарная группа - машины. Третья - неорганическая химия. Украинцы получили $105 млн за продажы локомотивов для железных дорог. Большую часть украинского импорта из России, $2,57 млрд, составляет сырая нефть и продукты ее переработки. Сокращение импорта из России не учитывает закупки Украиной российского газа в европейских посредников.

Украина, несмотря на войну с Россией, продолжает поддерживать российскую оборонную промышленность поставками стратегического сырья. В России дефицит урана, марганца, хрома, титана, циркония. Современное оружие не может обойтись без титана. Этот металл используют в ракето и кораблестроении, авиации, космосе. Цирконий - в строительстве ядерных реакторов, авиации и ракетостроении. Киев спасает от коллапса российский оборонный комплекс.

Титановая руда из украинских месторождений идет не только непосредственно в Россию, а также на титановые заводы в Крыму. Сырье государственного месторождения в Житомирской области железной дорогой идет в украинский порт на Черном море, оттуда морем в порты Румынии, Болгарии и Египта. Оттуда в порт Севастополя, а потом поездом на титановые заводы в Армянске, что на севере полуострова.

Без поставок украинского сырья российская оружейная промышленность, скорее всего, испытывает коллапс.

"Украина все менее гомофобная во все более гомофобных регионе", Atlantic Council, США

В Вашингтоне впервые состоялся фестиваль, в центре внимания которого ЛГБТ-сообщество Украины (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры - Gazeta.ua).

Эксперты сосредоточились на четырех странах - Венгрии, Польши, России и Украины. По словам директора неправительственной организации Kyiv Pride Ленни Емсона, Украина является примером прогресса в регионе, который становится все более гомофобным.

Из четырех стран в Украине наименьшая дискриминация ЛГБТ, которую осуществлют при поддержки властей. И, возможно, она наиболее гостеприимная страна в этом смысле в регионе.

Венгрия дает на бумаге больше защиты ЛГБТ, чем Украина, но правительство премьера Виктора Орбана нагло работает, чтобы разрушить это. Парламент страны недавно принял закон, имитирующий российское законодательство о противодействии "пропаганде гомосексуализма". В сочетании с появлением в Польше "зон, свободных от ЛГБТ", Украина идет прогрессивным путем.

В докладе Емсона описано рост ЛГБТ-сообщества Украины. Ежегодный Kyiv Pride вырос с короткой прогулки 50 человек на окраине в 2013-м до митинга с участием более 10 тыс. человек в 2019 году.

"Представители ЛГБТ в украинской армии борются с гомофобией", Deutsche Welle, Германия

Тишину в импровизированном кинотеатре в центре Киева нарушил звон разбитого оконного стекла, вспыхнул феервер. Гомофобы пытались заблокировать показ фильма о жизни ЛГБТ. Применили слезоточивый газ и пиротехнику. Один из зрителей прыгнул на подоконник и выбросил файеры на улицу, чем шокировал нападающих, и те быстро убежали.

Этим человеком был Виктор Пилипенко - бывший военный, который воевал на Донбассе, основатель федерации за равные права для ЛГБТ-сообществ. Это аккуратный 34-летний мужчина. Выглядит как хипстер из мегаполиса. Был добровольцем батальона "Донбасс" с 2014-го по 2016-й. На фронте товарищи назвали "Француз", потому что работал переводчиком с английского и французского языков. Летом 2018-го стал первым украинским солдатом, который публично заявил, что он гей.

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После каминг-аута (публичного признания. - Gazeta.ua) Пилипенко почувствовал себя в праве обратиться к десяткам геев, лесбиянок и транссексуалов, которые служат в армии. В 2019 году около 30 из них сформировали группу защиты интересов ЛГБТ-служащих и впервые приняли участие в киевском Марше равенства. Сейчас в группе более 100 участников. Пилипенко говорит, что то, как товарищи реагируют на каминг-аут солдата, зависит от подразделения и командира. Он сам получил словесные оскорбления в соцсетях. Однако большинство сослуживцев поддержали. Особенно те, с кем воевал на передовой.

Так же как другие представители ЛГБТ, такие солдаты не обязательно чувствуют себя в безопасности на улицах. Несмотря на то, что полиция увеличила присутствие на мероприятиях ЛГБТ, гомофобы часто устраивают "сафари". Охотятся на небольшие группы, преследуют тех, кто ярко одет.