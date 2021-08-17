Украина приняла участие в международной военной выставке: фото

Украина приняла участие в международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле.

На украинском выставочном стенде представлена ​​продукция предприятий украинского ОПК - ПТРК Скиф, управляемый реактивный снаряд Ольха, управляемый артиллерийский снаряд с лазерным самонаведением типа Цветник-Е, крылатая ракета Р-360 Нептун и другие. Об этом сообщает Укринформ.

"Сотрудничество с Турцией в ВПК имеет стратегический характер, наши страны движутся в правильном направлении и имеют широкий спектр перспектив для развития сотрудничества", - подчеркнул министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

На выставке также были продемонстрированы макеты композитного плавучего дока проекта 1760КР с подводной лодкой, ракетного катера Богомол и многофункционального катера Кайра-150 и другие.

В рамках выставки состоялась встреча Уруского с главой Госагентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку

В Николаеве военнослужащие отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского организовали выставку вооружения и техники по случаю Дня Военно-Морских Сил ВСУ.