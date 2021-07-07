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среда, 07 июля 2021 12:34

Украина предлагает Литве совместно организовать и провести Евробаскет

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Украина предлагает Литве совместно организовать и провести Евробаскет
Президент Украины предлагает совместно с Литвой провести Евробаскет. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве совместно с Украиной организовать и провести один из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет)", - сообщил Зеленский на открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине у Вильнюсе.

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В нашей стране такой турнир мог быть проведен в 2015 году. К этому готовилась соответствующая инфраструктура, но по объективным причинам мероприятие не состоялось.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира - не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", - добавил Зеленский.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре 2022 года. Турнир будут принимать 4 страны: Германия, Грузия, Италия и Чехия. Евробаскет перенесли на 1 год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины по баскетболу стала победителем отборочной группы на Евробаскет-2022. В заключительном туре отборочной группы F украинцы в Киеве обыграли Венгрию - 97:63.

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Дата
07
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