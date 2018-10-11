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четверг, 11 октября 2018 18:50

Украина получила Томос

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Украина получила Томос.

Об этом сообщил в своем Твиттере президент Петр Порошенко.

"Украина имеет положительное решение Вселенского Патриарха и Синода о Единой Поместной Православной Церкви! То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники - наконец свершилось: Украина получила Томос. Это - победа Украины, наша общая победа!", - говорится в посте.

Синод принял решение продолжить предоставление Украине автокефалии. Документ состоит из 5 пунктов. Согласно им, украинская церковь будет подчиняться Константинополю. Также признал анафему Украинской православной церкви Киевского патриархата недействительной.


Це – перемога України, наша спільна перемога! pic.twitter.com/Vr0dXJGKLn — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 октября 2018 г.

Текст опубликовал на своей странице архиепископ Черниговский Евстратий Зоря.

1) Обновить уже принято решение, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из ее многих ставропигий в Украине, которая всегда существовала.

3) Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетика и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогатив Константинопольского патриарха, которые получили такое обращение иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше канонически восстанавливались к своему иерархического или священнического чина, и их верные были восстановлены для общения с Церковью.

4) Отменить юридическое обязательство Синодального письмо 1686, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставил право через оикономию Патриарху Московскому посвящать Киевского митрополита, избранного Духовным благочинным собором его епархии, будет почитать Вселенского Патриарха как первого иерарха на любом празднике, провозгласив и подтверждая свою каноническую зависимость Константинопольской Матери-Церкви.

5) обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом предотвратить присвоение церквей, монастырей и другого имущества, а также любых иных насильственных действий и мести, чтобы мир и любовь Христа могли победить.

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