Украина отправит тысячу пожарных для помощи Греции с лесными пожарами - Зеленский

Украина поможет Греции в борьбе с лесными пожарами. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит Греции помощь в тушении лесных пожаров.

"Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны", - написал в своем Twitter ..

Правительство в пятницу примет решение об отправке 100 пожарных с необходимым снаряжением в Грецию.

Рекордная жара в Греции продолжается - температура поднялась до +47 градусов.

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В Греции от минувшего вторника, 27 июля, бушуют лесные пожары. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дыма.