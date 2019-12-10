Украина не вмешивалась в американские выборы - ФБР

ФБР не нашло доказательств вмешательства Украины в выборы США. ФОТО: FBI.

В Федерального бюро расследований США нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016-го.

Кристофер Рэй директор ФБР заявил об этом в комментарии ABC News.

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В тот же момент Рэй назвал Россию угрозой для президентских выборов 2020-го в США.

"У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016-го ... Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - говорит директор ФБР.

Комитет Сената США по разведке, который контролируют республиканцы, не нашел доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016-го. Ни одно из разведывательных ведомств США никогда не писало отчет о возможном вмешательстве Украины в выборах 2016 года.