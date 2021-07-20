Украина начала ключевую судебную реформу, турецкие дроны, и отставка Авакова - что о нас пишет мировая пресса

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 на службі в українській армії, Миколаїв, 30 червня / Daily Sabah

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Украина делает большой шаг к судебной реформе", Atlantic Council, США

Украина сделала знаковый шаг на пути к судебной реформе - депутаты приняли два закона, которые должны заложить основу для перезагрузки правовой системы. 13 июля Верховная Рада поддержала закон о возобновлении работы глубоко скомпрометированной Высшей квалификационной комиссии судей, ВККС, и Высшего совета юстиции, ВСЮ. Важно, что в будущем процессе отбора будут участвовать независимые международные эксперты.

В течение последних семи лет несовершенная судебная система Украины была ахиллесовой пятой реформ. После Евромайдана страна достигла прогресса в ряде реформ, включая государственные закупки, корпоративное управление, прозрачность банковского сектора и борьбу с коррупцией. Но неэффективная судебная система нависла над всем процессом, как дамоклов меч, угрожая свести на нет достижения в борьбе с коррупцией и подорвать евроатлантические устремления Украины.

После Евромайдана страна достигла прогресса в ряде реформ, включая государственные закупки, корпоративное управление, прозрачность банковского сектора и борьбу с коррупцией. Но неэффективная судебная система нависла над всем процессом, как дамоклов меч, угрожая свести на нет достижения в борьбе с коррупцией и подорвать евроатлантические устремления Украины

Это не только нанесло ущерб усилиям по реформированию страны, но и привело к значительным экономическим издержкам. Неспособность обеспечить подлинное верховенство права сдерживает рост ВВП и отпугивает международных инвесторов.

Два указанных органы контролирует назначение и увольнение судей. Ключевые обязанности включают защиту судей от незаконного вмешательства со стороны других органов и привлечение их к ответственности за профессиональные проступки, включая предоставление разрешения на их уголовное преследование.

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Оба органа долгое время рассматривались как находящиеся под влиянием групп интересов в судебной системе. Вместо того, чтобы очищать судебную систему, их обвиняют в том, что прикрывали начёсных судьей и успешно блокировали все попытки реформировать судебную систему.

В период с 2014-го по 2019-й эти органы обвиняются в обеспечении назначения политически контролируемых и зависимых судей в новый Верховный суд. Критики также говорят, что они не сместили судей, которые преследовали протестующих во время Евромайдана, и не действовали против судей, уличенных в том, что делали ложные заявления в декларациях об имуществе.

К 2019 году стало ясно, что реформирование судебной системы без изменения подхода к формированию этих важных органов невозможно. Идею нового подхода поддержали реформаторы в правительстве, эксперты гражданского общества и международные партнеры Украины. Венецианская комиссия положительно оценила международное участие в очищении органов судебного управления. Эти реформы соответствуют ожиданиям МВФ, который сделал их одним из ключевых условий текущей программы с Украиной. Перезагрузка также предусмотрена в соглашении о финансовой помощи от ЕС Украине.

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После ряда фальстартов судебной реформы, привлечение иностранных профессионалов к выбору членов органов судебного управления заставило многих серьезно отнестись к этой реформе. Подобный подход ранее использовали во время конкурса для набора членов Высшего антикоррупционного суда, и он оказался эффективным.

Что касается ВККС, три иностранных эксперта войдут в состав отборочной комиссии из шести человек, которая выберет 32 кандидата для 16 офисов ВККС. Что касается ВСЮ, три иностранных эксперта войдут в состав Совета по этике из шести членов, который будет оценивать кандидатов на основе добросовестности и составлять окончательный список лучших кандидатов.

Новые законы - первый шаг на долгом пути к установлению подлинного верховенства права в Украине. Еще много предстоит сделать для полной и прозрачной реализации их. Слишком часто в истории реформ в Украине законодательство, которое хорошо выглядит на бумаге, терпит неудачу, когда дело доходит до реализации. Сами законы не идеальны и содержат некоторые недостатки, которые противники реформы попытаются использовать.

Слишком часто в истории реформ в Украине законодательство, которое хорошо выглядит на бумаге, терпит неудачу, когда дело доходит до реализации. Сами законы не идеальны и содержат некоторые недостатки, которые противники реформы попытаются использовать

"Трудные времена создают лучших союзников: стратегические отношения между Турцией и Украиной", Daily Sabah, Турция

Отношения между странами строятся не на основе дружбы или вражды, но политических интересов. В случае Украины и Турции, обе заинтересованы в противодействии России на Черном море, и отношения между странами сейчас на пороге того, чтобы стать более стратегическими.

Отношения Киева с Москвы обострились в 2014-м, когда Россия оккупировала Крым. Присутствие России в Крыму является проблемой безопасности для Киева и Анкары, поэтому аннексия полуострова сблизила некогда далекие страны. Тесные связи означают тесные оборонные отношения, которые необходимы обеим странам в силу географического положения.

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Турция предоставляет Украине оборонное снаряжение стандарта НАТО по экономичным ценам, что делает эту технику хорошей альтернативой для Киева. Также Турция открыта для развития совместных проектов вместо продажи готовых систем, подобных тем, которые предлагают европейские страны. Анкара открыта для производства турецкой оборонной продукции на украинской земле с передачей технологий.

Украинская армия уже имеет в своем арсенале беспилотные боевые летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Киев также подписал контракт на закупку военных кораблей у Турции. Оборонные отношения между странами выходят за рамки Турции, поскольку украинские компании тоже могут предложить много своего. Украина поставит Турции основные запчасти, в том числе двигатели для вертолетов. Turkish Aerospace Industries объявила, что будет использовать украинский двигатель в боевом вертолете тяжелого класса ATAK 2. Украина стала альтернативным западным поставщиком. Украинские двигатели также используются в передовом боевом дроне Akıncı.

"Украина. Больше власти в руках президента", Rzeczpospolita, Польша

После семи лет правления подал в отставку самый долгоживущий украинский министр Арсен Аваков. Основной причиной отставки было желание усилить позиции самого президента.

Аваков был легендарным министром. Он занял пост в феврале 2014 года, после победы украинской революции, пережил пять правительств и двух президентов. Он был одним из лидеров Майдана.

Прежде чем стать революционером, пытался действовать легально, даже боролся за мэрию Харькова. Проиграл и, преследуемый тогдашними властями, бежал за границу. Два года прожил в Италии, из которой вернулся в Украину в 2012 году. Во время революции сыграл решающую роль в защите Харькова от российских ополченцев, получивших поддержку от России. Граница всего в 34 км от города. Именно тогда на улицах этого города впервые появилось нецензурное пение фанатов: "Путин х...йло!", которое произвело фурор в странах, которые конфликтуют с Россией. Например, в Грузии.

Аваков также сыграл огромную роль в борьбе с российской агрессией на Донбассе, поддержав создание добровольческих батальонов, составлявшие основу обороны Украины на начальном этапе конфликта.

С его уходом политика Украины в отношении Москвы не изменится. Текущий курс, установлен в 2014 году, поддерживается большинством украинцев. Он не изменился даже со сменой президента.

Увольнение Авакова кардинально меняет политическую ситуацию в стране. При всех претензиях к деятельности министра и его ведомства, нельзя не признать, что за эти семь лет МВС было больше, чем просто министерство. Жалобы на Авакова были сформулированы уже во время реформы МВС и преобразования постсоветской милиции в профессиональную полицию. Одни обвиняли его в том, что проверка персонала зашла слишком далеко. Другие, что он сделал слишком мало. Но самими противоречивыми были некоторые расследования.

На пресс-конференции президенту самому пришлось объяснять результаты расследования убийства белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве пять лет назад. Доказательства, собранные против группы подсудимых, выходцев из добровольческих батальонов, были неубедительными. Зеленский окончательно заверил, что, если в расследовании не будет прогресса, Аваков уйдет. Вероятно, после этого он принял решение отстранить министра. В этом также его давно уговаривали близкие соратники, длительное время находившихся в конфликте с Аваковым.

В то же время в Киеве ходят слухи, что смен в нынешнем правительстве будет еще больше. И также могут уйти министры обороны, юстиции и окружающей среды. Это связано с желанием усилить личную власть президента. Зеленский считает, что через два года уже набрался опыта, и опросы общественного мнения показывают, что его личная популярность начала расти.

Изминений в нынешнем правительстве будет еще больше. Также могут уйти министры обороны, юстиции и окружающей среды. Это связано с желанием усилить личную власть президента. Зеленский считает, что через два года уже набрался опыта, и опросы общественного мнения показывают, что его личная популярность начала снова расти

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о фейковых борьбу Зеленского с олигархами, гарантии Германии по транспортировке российского газа после завершения трубопровода "Северный поток-2", и продажа вакцин против коронавируса из Польши в Украину.