Украина может получить от США 150 "Джевелинов"

Конгресс США одобрил продажу оружия Украине. Фото: Сегодня

Госдеп США одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 млн долларов.

Речь идет о 150 противотанковых ракетах и 2 танковых установках, пишет Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.

Этот договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 млн, которую Конгресс одобрил ранее.

Украина просила оружие еще в начале лета прошлого года. В то время США продали более 200 ракет и 37 пусковых установок.

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В начале сентября, стало известно, что Украина и Соединенные Штаты согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии. "Джевелин" - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.