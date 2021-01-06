Угрожали пистолетом и били ногами: в Беларуси неизвестные в балаклавах жестоко задерживали людей

Вечером вторника, 5 января, во дворах Минска начались задержания людей.
Об этом сообщил Tut.by.
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Задержание 18 человек прошли крайне жестоко. Людей ловили неизвестные в балаклавах.
На одной из опубликованных видеозаписей задержания видно, как вероятные силовики заломили девушку. Задержанному мужчине угрожали пистолетом и били ногами в живот.
В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Александра Лукашенко.
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