Угрожали пистолетом и били ногами: в Беларуси неизвестные в балаклавах жестоко задерживали людей

Во дворах Минска прошли задержания. Фото: dw.com

Вечером вторника, 5 января, во дворах Минска начались задержания людей.

Об этом сообщил Tut.by.

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Задержание 18 человек прошли крайне жестоко. Людей ловили неизвестные в балаклавах.

На одной из опубликованных видеозаписей задержания видно, как вероятные силовики заломили девушку. Задержанному мужчине угрожали пистолетом и били ногами в живот.

В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Александра Лукашенко.