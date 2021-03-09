"Углубить интеграцию Украины с НАТО. Дать Украине статус главного союзника" - разработали план сотрудничества Байдена с Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1062
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 873
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 252
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1305
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1476
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 657
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1449
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2160
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3816
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома
Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома
&quot;Вдвое дешевле&quot; - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Видео
Все видео
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео
Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Интервью
1/5
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 180
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1062
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 207
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 873
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 576
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 13:49

"Углубить интеграцию Украины с НАТО. Дать Украине статус главного союзника" - разработали план сотрудничества Байдена с Украиной

  Комментировать
&quot;Углубить интеграцию Украины с НАТО. Дать Украине статус главного союзника&quot; - разработали план сотрудничества Байдена с Украиной
Вице-президент США Джо Байден обращается к депутатам Верховной Рады, 8 декабря 2015 года / Reuters

Эксперты и бывшие послы США в Украине написали план, как команда президента США Джо Байдена может наладить отношения с Украиной, побудить команду президента Зеленского взять на себя обязательства провести длительные реформы в стране. Об этом говорится в материале аналитического центра Atlantic Council, который работает в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина должна быть в НАТО. Мнение России не играет роли - Кравчук

"С тех пор, как Кремль вторгся в Украину в 2014-м, США были для Киева важным партнером. Теперь, когда президент Байден вступил в должность, у него есть шанс улучшить американо-украинские отношения.

Обновить отношения с Киевом будет непросто, пишут эксперты. На посту вице-президента Байден 6 раз посещал страну и знает большинство ее игроков. Это очевидное преимущество. Но Зеленский отличается от предшественника. Он родом из русскоязычного востока страны, который не был активным участником революции достоинства. Мало контактировал с Западом и пострадал во время первого импичмента Трампа. Однако Зеленский хочет сотрудничать с командой Байдена и стремится признания. Администрация Байдена поступила бы мудро, если бы воспользовалась этой возможностью.

Первым приоритетом для новой команды Байдена предстоит знакомство с ближайшим окружением Зеленского - команда украинского президента и министры его правительства не известны в Вашингтоне. Затем следует установить доверительные отношения после беспокойных лет правления Трампа.

Следующим приоритетом должно стать усиленная поддержка Западом защиты Украины от агрессии Кремля.

Последний приоритет заключается в разработке стратегии, которая побудила бы Зеленского принять реальную программу реформ, особенно для установления и обеспечения верховенства права, и поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Такая платформа должна сделать Украину богатой, положить конец коррупции и принести мир. Зеленскому предстоит много работы, чтобы выполнить эти обещания. Его ближайшее окружение, кажется, не понимает этих вещей. Украина быстро откатилась от реформ, с тех пор Зеленский отправил в отставку свое реформаторское правительство в марте 2020-го. Но у президента ещё есть время, чтобы изменить ситуацию.

В этом документе излагается стратегия для администрации Байдена по Украине. Она включает разделы, посвященные интересам США в Украине, внутренней ситуации в стране, цели Кремля, и новый подход к урегулированию конфликта на Донбассе. Она завершается рекомендациями для администрации Байдена и Конгресса.

Ключевые рекомендации

Как только администрация Байдена восстановит тесные отношения с Украиной, команде Байдена следует:

- Как можно скорее назначить посла;
- Взять на себя руководство дипломатией Донбасса. Играть большую роль в переговорах о прекращении войны;
- Работать с Конгрессом над увеличением военной помощи Украине до $500 млрд в год;
- Повысить безопасность в Юго-Восточной Европе и на Черном море в сотрудничестве с союзниками и партнерами по НАТО,
- Углубить интеграцию Украины с НАТО. Дать Украине статус главного союзника, не входящего в НАТО, согласно законам США. Предупредить Россию, что если та останется непримиримой, Вашингтон рассмотрит другие шаги. В частности, будет постоянное военное присутствие США в украинском учебном центре недалеко от оккупированных территорий и запуск "Плана действий по членству в НАТО" для Украины;
- Стратегический подход к санкциям. Совместно с ЕС и партнерами по G7 разработать концепцию условных санкций против России, если та продолжит агрессию на Донбассе. Но следует объяснить Москве, что санкции не навсегда;
- Соблюдать курс на прекращение строительства "Северного потока-2".
- Поддержать усилия правительства Украины по организации "Крымской платформы", потому что она сохраняет оккупированный Крым в международной повестке дня и напоминает людям, в частности, в России, что Крым по-прежнему - это Украина в глазах международного сообщества.

По внутренних реформ в Украине администрации Байдена следует:

- Уполномочить высокого чиновника США в качестве ответственного за реформы в Украине;
- Отдать приоритет созданию независимых судов;
- Принять меры против главных коррумпированных фигур, которые подрывают реформы в стране. Энергично добиваться от Австрии экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа и вести судебные процессы против олигарха Игоря Коломойского в США;
- Настаивать на реформе генпрокуратуры Украины;
- Восстановить полномочия НАБУ;
- Призвать отменить экономический отдел СБУ;
- Добиваться восстановления конкурентного и прозрачного назначения государственных служащих на основе их компетенции. Сейчас отбираются не реформаторы, а люди, которые лояльны разным корыстным интересам;
- Работать над возвращением к программе реформ в секторе здравоохранения;
- Призвать к завершению либерализации энергетических рынков;
- Помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров основных СМИ и запретить не только российское телевидение, но и каналы, принадлежащие фигурам, которые работают в интересах Кремля;
- Подтвердить решительную поддержку независимости НБУ;
- Отстаивать антимонопольное законодательство, чтобы ограничить влияние крупных бизнесменов на экономику и политику Украины;
- Написать программу, которая будет стимулировать инвестиции американских корпораций в Украине, если Киев продолжит существенные реформы прокуратуры и судов".

Тем временем в том, что президент Зеленский все еще не пообщался с президентом Байденом, нет негатива. Лидеры государств не провели телефонные переговоры, поскольку Байден полностью не успел сформировать свою администрацию, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Углубить интеграцию Украины с НАТО. Дать Украине статус главного союзника" - разработали план сотрудничества Байдена с Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 36606
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 17334
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 8964
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 8577
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 6786
Мир
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Burger King влипла в сексистский скандал
Burger King влипла в сексистский скандал Просмотров: 36
Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома
Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома
6
 Просмотров: 738
Гида в сафари-парке убили львы
Гида в сафари-парке убили львы Просмотров: 441
"Эпизод сериала "Корона" - СМИ об интервью принца Гарри и Меган Маркл
"Эпизод сериала "Корона" - СМИ об интервью принца Гарри и Меган Маркл Просмотров: 315
Больше всего комментируют
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 412
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть