Учительница заставляла малолетних детей смотреть фильм ужасов

Учительница показывала ученикам начальных классов фильм ужасов "Кукла". Фото: 112.ua

Учительница частной школы города Омск России Наталья Шемякина показывала ученикам начальных классов фильм ужасов "Кукла".

Инцендент состоялся в школе "Дискавери" при "Многопрофильный академии непрерывного образования" (МАНО), рассказал отец одной из школьниц Александр Ершов в "ВКонтакте".

Мужчина утверждает, что педагог заставила детей смотреть фильм, несмотря на их просьбы выключить. Грозилась наказать учеников, заставив читать час. Кроме того, Шемякина якобы запретила детям рассказывать о этом родителям.

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После просмотра дочери Ершова было страшно, она не могла заснуть и рассказала все маме. На следующий день несколько родителей расторгли договоры со школой. Сама учительница утверждает, что спрашивала детей, нравится ли им фильм. Также она отрицает принуждение и угрозы чтением. Отметила, что смотрела фильм со своей дочерью в кинотеатре.

Руководитель МАНО Владимир Бем сообщил РИА Новости, что дети должны были идти на улицу, но поход сорвался из-за грозы, и учительница действительно включила фильм. Ей объявили выговор и лишили премии.

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