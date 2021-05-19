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Учительница отсидела за секс с учеником семь с половиной лет, а потом вышла за него

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Учительница отсидела за секс с учеником семь с половиной лет, а потом вышла за него
Мэри Кэй Летурно и Вили Фуалау во время фотосессии в ее доме на берегу моря 27 апреля 2006-го / Getty Images

20 мая 2005 года бывшая учительница и осужденная за секс с учеником, 43-летняя Мэри Кей Летурно, вышла замуж за бывшего ученика и отца двух ее детей, 22-летнего Вили Фуалау. Девять месяцев перед этим Летурно вышла из тюрьмы после отбытия семи с половиной лет за решеткой за секс с несовершеннолетним Фуалау.

Летурно впервые встретила Фуалау, когда была учительницей в начальной школе в пригороде Сиэтла, а он учеником. Летом 1996-го Летурно, которой тогда было 34 года, и которая была замужем и имела четырех детей, начала сексуальные отношения с учеником шестого класса, которому тогда было 12 лет.

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Об отношениях узнали. В феврале 1997-го Летурно арестовали. В мае бывшая учительница родила от парня ребенка - дочь Одри. В августе того же года признала себя виновной в сексе с несовершеннолетним.

Судья Линда Лау дала Летурно условный 89-месячный срок. Ей присудили полгода в тюрьме, лечение и не иметь контактов с Фуалау. Дело вызвало ажиотаж в таблоидах, а также национальные дебаты, следует ли обращаться с женщинами, осужденными за сексуальные преступления иначе, чем с такими же мужчинами.

3 февраля 1998 года, через полгода после освобождения из тюрьмы, Летурно нашли вместе с Фуалау в припаркованной машине. Ее арестовали за нарушение условий условного наказания. Следователи обнаружили в автомобиле большую сумму денег, паспорт и детскую одежда, что указывало, что пара планировала убежать с их дочерью. 6 февраля судья Лау возобновила первоначальный приговор и отправила женщину за решетку. В октябре Летурно родила второго ребенка от Фуалау - дочь Алексис. Детей воспитывала мать Фуалау, а Летурно сидела в тюрьме.

В августе 2004-го Летурно вышла. Судья снял с нее запрет на контакт с Фуалау, который к тому времени уже стал взрослым. 19 мая 2005 года Летурно и Фуалао поженились. Обе дочери пары были на свадьбе, а дочь Летурно от первого брака, который длился с 1984-го по 1999 год, была свидетельницей.

После 15 лет брака Летурно и Фуалао расстались в 2019-м. Летурно умерла от рака толстой кишки в прошлом году.

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Дата
20
мая

Учительница отсидела за секс с учеником семь с половиной лет, а потом вышла за него

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