Учитель заставлял третьеклассников играть в Холокост

Школа, где произошел инцидент с учителем / Google Maps

Учитель в школе в Вашингтоне заставил третьеклассников воспроизводить сцены Холокоста.

Роль Адольфа Гитлера он заставил исполнять еврейского мальчика, рассказал один из родителей. Об этом пишет Daily Mail.

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Реконструкция проходила в помещении библиотеки. У каждого ребёнка была роль. Кто-то должен делать вид, будто едет в поезде в концлагерь, а потом погибает в газовой камере. В конце ученик, игравший Гитлера, должен был изобразить самоубийство.

На протяжении всего выступления учитель, по словам родителей, делал антисемитские высказывания. На вопросы детей, почему он это делает, учитель ответил, "ибо евреи испортили Рождество".

Учеников учитель просил держать реконструкцию в секрете, но, по словам родителя, дети рассказали обо всем классному руководителю.

Директор школы говорит, что дети должны были выполнять в библиотеке самостоятельные проекты перед зимними каникулами, но учитель решил привлечь их к такой исторической реконструкции.

"Признаю серьезность этого губительного решения, потому что учеников никогда не следует просить играть или изображать какое-либо преступление, особенно геноцид, войну или убийство", - заявил директор в электронном письме родителям.

В школе проводится расследование. Личность учителя не называют, но известно, что его отстранили от работы, а с детьми будет работать психолог.

В селе Вишняки Лубенского района Полтавской области похитили 9-летнего мальчика. Это произошло возле местной школы 20 декабря около 9:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.