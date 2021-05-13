Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Сэр Тимоти Бернерс-Ли ныне директор консорциума World Wide Web, основатель одноименного фонда, старший научный сотрудник и заведующий кафедрой в Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института / Getty Images

17 мая 1991-го, 30 лет назад, английский ученый Тим Бернерс-Ли, работая в Европейском центре ядерных исследований CERN в Швейцарии, представил архитектуру сети World Wide Web, WWW, и показал ее работу на компьютерах CERN. Через три месяца, 6 августа, по адресу info.cern.ch заработал первый в мире веб-сайт.

Тимоти Бернерс-Ли родился в 1955 году в Лондоне в семье математиков, работавших над одним из первых полностью электронных компьютеров Manchester Mark I. Это определило интересы парня - после окончания Оксфордского университета работал программистом в нескольких компаниях. В 1979-м стал консультантом по программному обеспечению в CERN, где в том же году написал программу для сбора и обработки данных, а затем программу для вызова процедур на удаленных компьютерах. В 1989-м это легло в основу его нового проекта, известного как "Всемирная паутина".

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Доклад об архитектуре такой сети, предназначенной для внутренних потребностей работников штаб-квартиры CERN в Женеве, Бернерс-Ли сделал 17 мая 1991-го. Впоследствии с коллегами разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI/URL. В рамках проекта, Бернерс-Ли написал первый веб-сервер и первый веб-браузер для компьютера NeXT, а также редактор веб-страниц. 6 августа 1991-го по адресу info.cern.ch заработал первый сайт, на котором изложили идеи, которые легли в основу "Всемирной паутины".

В 1993-м группа студентов университета Иллинойса, в США, создала первый графический веб-браузер Mosaic, который позволял просматривать веб-страницах не только текст, но и изображения. Его код лег в основу веб-браузеров Netscape Navigator и Internet Explorer для операционной системы Windows.

До 1995-го "Всемирная паутина" стала основным поставщиком информации в интернете, фактически объединив для широкой аудитории эти понятия. До 1997-го, благодаря открытости сети, ее стандартов, отсутствия иерархии или регионального руководства, интернет стал одним из самых популярных средств обмена информацией.

В этом же году Бернерс-Ли стал получил Орден Британской империи, а в 2004-м стал Рыцарем. Не раз входил в списки самых выдающихся умов мира, по версиям различных изданий, и стал почетным профессором лучших университетов мира.