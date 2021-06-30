Ученые установили причину возникновения тромбов после вакцинации AstraZeneca

Тромбы после вакцинации AstraZeneca возникают, если колоть препарат в кровеносные сосуды. Фото: pixabay.com

Ученые провели эксперименты на мышах и обнаружили, что тромбы после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca возникают только, если колоть непосредственно в кровеносные сосуды.

Соответствующие результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv - однако эти данные носят предварительный характер, поскольку еще проходят финальное рецензирование.

"Одной из основных причин формирования тромбов после вакцинации может быть случайное попадание препарата в вену. Защититься от этого можно, если вводить вакцину внутримышечно с предыдущим отсосом жидкости", - говорится в исследовании.

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Ученые растворили тромб у одного из пострадавших пациентов и не нашли свидетельств того, что он образовался в результате аутоиммунной реакции, которую спровоцировала вакцина. Это натолкнуло ученых на мысль, что частицы аденовирусов могут взаимодействовать с тромбоцитами сами по себе и заставлять их образовать тромбы.

Исследователи начали следить за мышами, которым ввели вакцину в мышцу и в разные кровеносные сосуды. Ученые увидели, что частицы аденовирусов действительно могли соединяться с тромбоцитами и провоцировали спонтанное образование небольших тромбов в венах и других кровеносных сосудах мышей. Эта реакция резко усиливалась в тех случаях, когда иммунная система успевала выявить аденовирусы, прикрепленные к поверхности тромбоцитов, и начинала вырабатывать антитела к ним.

Поэтому ученые предполагают, что значительная часть тромбов, которые возникают после вакцины AstraZeneca, могли появиться из-за случайного попадания частиц аденовируса в кровоток пациентов после неудачных инъекций. С этим можно бороться, если медики начнут тщательнее отслеживать, куда они вводят препарат.

В Европе с 16 млн человек, которым сделали прививки вакциной AstraZeneca, по меньшей мере в 142 человек образовались тромбы. В Великобритании с 33 млн человек, привитых этой вакциной, тромбы были обнаружены в 309 человек, а 56 из них умерли. Словакия 12 мая остановила вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза. Европейский союз решил не продлевать контракт с AstraZeneca на поставку вакцин против Covid-19.