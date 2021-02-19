Ученые успешно клонировали вымирающий вид хорька: фото

В США ученые впервые клонировали вымирающий вид черного хорька.

Клонирование осуществили благодаря замороженным генам другого хорька, который умер более 30 лет назад. Об этом сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

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В ходе эксперимента родились два клоны, но выжил только один. Животное назвали Элизабет Энн.

По словам ученых, такие хорьки без генетического разнообразия, что может сделать их уязвимыми к различным заболеваниям.

В Техасе, США, волонтеры спасли тысячи морских черепах от похолодания. Из-за резкого снижения температуры они оказались обездвижены и упали бы в летаргический сон.