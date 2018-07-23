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понедельник, 23 июля 2018 09:09

Ученые создали трехмерное невероятное изображение мозга

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Автор: znaj.ua
  Ученым удалось создать подробную карту мозга с указанием большинства нейронов
Ученым удалось создать подробную карту мозга с указанием большинства нейронов

Команда ученых из Калифорнийского университета, медицинского института Говарда Хьюза и университета Джона Хопкинса, США создала трехмерную карту высокой четкости мозга фруктовой мухи. На данный момент это наиболее полная карта мозга из когда-либо созданных.

Человеческий мозг очень сложный в строении, отобразить его столь же подробно пока не представляется возможным, пишет znaj.

Трехмерное изображение показывает каждый из 100 тысяч нейронов мозга фруктовой мухи. Мозг насекомого размером с маковое семя, но при этом достаточно сложный в строении.

В результате ученые смогли получить фантастическую карту, которую можно приближать и рассматривать отдельные интересующие участки. Настолько подробно, что можно буквально отследить каждый нейрон.

Благодаря детальной карте мозга можно рассмотреть подключения каждого нейрона и более пристально взглянуть на работу мозга.

"Мозг мухи никогда ранее не был отражен в разрешении, которое позволяет видеть связь между нейронами. Каждый раз, когда вы смотрите на изображение с более высоким разрешением и большей полнотой, вы будете открывать для себя новые вещи", - объясняет один из членов команды, нейробиолог Дэви-бок из медицинского института Говарда Хьюза в Мэриленде.

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Чтобы получить полную картинку, исследователи использовали метод последовательной секционной электронной микроскопии. Они заполнили мембраны клеток тяжелыми металлами и обозначили контуры нейронов и синапсов, которые их соединяют.

После этого ученые пустили пучки электронов через мозг, которые рассеивались и отбивались, когда попадали в металл. Этот процесс похож на рентген.

"Это позволяет нам увидеть пряди спагетти, все запутанные вместе в большой миске, которая является мозгом", - добавляет он.

Финские ученые выяснили поразительный факт об общем наркозе. Человек остается в сознании и помнит все то, что происходило во время операции. Боли никто не чувствовал, но мозг продолжал отслеживать все, что происходит вокруг.

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