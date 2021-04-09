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пятница, 09 апреля 2021 16:10

Ученые советуют вакцинироваться другим препаратом после прививки AstraZeneca

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Ученые советуют вакцинироваться другим препаратом после прививки AstraZeneca
Гражданам, получившим первую дозу препарата AstraZeneca, сделают прививки другой вакциной. Фото: Reuters

Франция порекомендовала гражданам до 55 лет, которые получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, вакцинироваться другим препаратом.

Об этом сообщил Reuters.

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Французский регулятор заявил, что тогда промежуток вакцинации должен составлять 12 недель.

Ученые будут изучать иммунный ответ организма после сочетания препаратов.

В стране разрешено использование 2 мРНК-вакцин от коронавируса - препаратов от Pfizer и Moderna.

В США закрыли 2 центра вакцинации от коронавируса, где людей прививали препаратом Johnson & Johnson, из-за побочных эффектов.

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апреля

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