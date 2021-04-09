Ученые советуют вакцинироваться другим препаратом после прививки AstraZeneca

Франция порекомендовала гражданам до 55 лет, которые получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, вакцинироваться другим препаратом.
Об этом сообщил Reuters.
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Французский регулятор заявил, что тогда промежуток вакцинации должен составлять 12 недель.
Ученые будут изучать иммунный ответ организма после сочетания препаратов.
В стране разрешено использование 2 мРНК-вакцин от коронавируса - препаратов от Pfizer и Moderna.
В США закрыли 2 центра вакцинации от коронавируса, где людей прививали препаратом Johnson & Johnson, из-за побочных эффектов.
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