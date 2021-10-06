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среда, 06 октября 2021 19:31

Ученые подавали заявку на грант на создания коронавирусов еще в 2018 году

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Ученые подавали заявку на грант на создания коронавирусов еще в 2018 году
Американские и китайские ученые планировали создать новый коронавирус до того, как разразилась пандемия. На фото - Уханьский институт вирусологии, ученые которого участвовали в грантовой заявке на исследование / Getty Images

Американские и китайские ученые планировали создать новый коронавирус до того, как разразилась пандемия. Но заявка на соответствующий грант, поданная в Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США, была отвергнута.

Утечка информации показала, что международная группа ученых планировала смешать генетические данные схожих штаммов для создания нового коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

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Заявку на грант подали в 2018 году. Она попала в результате утечки данных к группе исследователей происхождения нынешней пандемии коронавируса Drastic. Эксперт из группы говорит, что, если метод, предложенной в заявке, был бы применен, он мог бы объяснить, почему в природе никогда не было обнаружено близкого к Sars-CoV-2 коронавируса. Все потому, что его вывели штучно, чтобы исследовать, насколько он может быть смертельным, и как с ним бороться.

Предложение отклонили. Но примерно через 18 месяцев базу данных коронавирусных штаммов в Уханьском институте вирусологии удалили, что сделало невозможным проверить, над чем работают ученые. Предполагают, что удаления базы данных сделали, чтобы замести следы, что утечка искусственного происхождения коронавируса произошла из Уханьского института. Сами ученые этого института отрицают создание коронавируса в своей лаборатории.

Заявку на грант в 2018 году подали британский зоолог Питер Дасзак, Уханьский институт вирусологии, Университет Северной Каролины и Duke NUS в Сингапуре. Эксперты говорят, что целью ученых было создание "идеального" коронавируса, что мало быть частью работы по созданию вакцины против коронавирусов.

Гипотеза, что вспышка эпидемии коронавируса произошла из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения, говорится в отчете национальной лаборатории правительства США. Разведка США сейчас рассматривает два вероятных сценария происхождения Covid-19. Вирус возник в результате аварии в лаборатории или же вследствие контакта человека с инфицированным животным.

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