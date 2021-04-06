Ученые обнаружили связь между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca

В EMA подтвердили связь возникновения тромбоза и прививки вакциной AstraZeneca. Фото: pravda.com

Европейское агентство по лекарственным препаратам EMA подтвердило связь между вакциной производства компании AstraZeneca и тромбозом.

Подробностями поделился руководитель по вопросам вакцин в EMA Марко Кавалери, пишет Agence France-Presse.

"Существует связь с вакциной, которая вызывает такую ​​реакцию и тромбоз. Однако, мы все еще не знаем почему. Подытоживая, в последующие несколько часов мы скажем, что является первопричиной, но нам еще не понятно, почему это происходит", - прокомментировал он.

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Агентство регулирования лекарственных средств и медицинских препаратов MHRA продолжает исследования возникновения тромбоза у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca. Пока в Агентстве не дают никаких подтверждений, что тромбы образуются после использования препарата.

За период с 19 по 25 марта во Франции в 3-х человек обнаружили тромбоз после прививки против коронавируса вакциной AstraZeneca.