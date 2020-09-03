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четверг, 03 сентября 2020 17:50

Ученые назвали, дети какой страны имеют лучшие перспективы

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Ученые назвали, дети какой страны имеют лучшие перспективы
Марш за пропаганду спорта и физкультуры в голландском Неймегене/Getty Images

Среди 41 самой богатой страны мира лучшие условия в жизни имеют дети в Нидерландах. Такие данные отчета ЮНИСЕФ.

Согласно исследованию ООН, даже в богатых странах дети имеют проблемы с психологическим здоровьем, недостатком социальных навыков и ожирением, однако у голландских детей таких хлопот меньше всего. Второе и третье места в списке заняли Дания и Норвегия. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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"Очевидно, приятно видеть такие данные. Однако ми не должны забывать о тех детях, которым не так повезло. Последние исследования показывают, что больше всего наша молодежь страдает из-за давления, которое оказывает на них школа. С ростом этого давления они получают больше проблем и становятся менее счастливыми. А кризис с коронавирусом только этому способствует", - заявила директор ЮНИСЕФ в Нидерландах Сюзанна Лашло.

Директор считает, что особенно во время пандемии следует уделять максимальное внимание детям из наименее состоятельных семей, иначе может возникнуть еще большее неравенство.

"Взросление в богатой стране не гарантирует счастливой и здоровой жизни. Потому что, хотя в списке 41 страны Нидерланды занимают первое место по психическому здоровью, а 90% детей довольны жизнью, мы на девятом месте по уровню физического здоровья детей, а каждый четвертый имеет лишний вес", - говорит Сюзанна Лашло.

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Дата
03
сентября

334 человека погибли в школе в Беслане

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