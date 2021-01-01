Ученые нашли монету, которой 1000 лет

В графстве Гемпшир нашли китайскую монету. Фото: dailymail

В Великобритании нашли китайскую монету династии Сун, которая датируется 11 веком.

Ее отчеканили между 1008 и 1016 годами во время правления императора Чженьчун. Об этом сообщает Daily Mail.

Монета имеет характерный центральный квадратное отверстие, который позволял нанизывать монеты этого типа. На находке также есть надпись традиционными китайскими иероглифами.

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По словам ученых, монета могла попасть в Англию в конце XIV века и свидетельствует о бурной торговле предметами роскоши из Китая более 700 лет назад.

"Это может свидетельствовать о косвенной торговлю, которая принесла китайскую керамику в домохозяйства некоторых самых богатых людей средневековой Европы", - сказала доктор Кейтлин Грин из Кембриджского университета.

Она добавила, что в средневековье в Англии и других частях Европы были люди из Китая.

Израильские археологи нашли 1,7 тыс. ночников с христианскими и еврейскими символами недалеко от поселка Бейт-Натифф, района города Бейт-Шемеш. По словам ученых, находки доказывают, что 1,9 тыс. Лет назад христиане проживали и процветали в регионе рядом с израильтянами, о чем писал древний историк Иосиф Пушка. Ранее в этом находили мало свидетельств.