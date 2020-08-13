"Убирайся. Кровь не нужна" - нобелевская лауреат Алексиевич к Лукашенко

Алексиевич высказалась против Лукашенка.Фото: ТАСС

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко покинуть пост главы государства.

"Я вижу, как радикализируется на глазах общество. ОМОН поводиться.так, как никто не представлял. Людей просто хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное - эти люди абсолютно мирные. Никто вокруг не видит тех, кто любит Лукашенко, кто защищал его так, как защищал раньше ", - сказала писательница Радио Свобода.

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Обратилась лично к Лукашенко.

"Иди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в страшную пропасть, в бездну гражданской войны. Убирайся. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью", - заявила она.

Антон Сорока - нападающий БАТЭ и национальной команды Беларуси был задержан во время акций протеста в Беларуси.