Убил человека за несколько фунтов

Убийца Кристофер Уолтон / Mirror

В Великобритании мужчина попросил на улице 20 фунтов ($27,5 в пересчете - Gazeta.ua), а когда человек отказал, то вытащил его из магазина, и забил до смерти.

За это убийца был приговорен к пожизненному заключению. Об этом пишет британская Mirror.

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45-летний Кристофер Гардман был с другом Энтони Миллером, когда Кристофер Уолтон остановил их на улице и попросил 20 фунтов. Миллер убежал, поскольку почувствовал, что это ограбление, а Гардман спрятался в магазине Seven Acres Fish and Chip в Болтоне, пригороде Манчестера.

Уолтон напал на него, вытащил из магазина, ударил по голове, отчего тот потерял сознание. Затем грабитель обыскал карманы жертвы. Когда Миллер начал приходить в себя, то нападающий начал яростно копать его ногами. В частности, по голове.

Прокурор Тим Сторри заявил, что Уолтон оставил Гардман умирать после нападения, которое зафиксировала система видеонаблюдения.

"Во время нападения было ясно, что жертва получила серьезные травмы. Последняя фаза атаки была осуществлена, чтобы нанести максимальный урон Кристоферу Гардман", - сказал Сторри.

Суд признал Уолтона виновным и приговорил к пожизненному заключению.