Убил человека, чтобы получить труп, которого можно сжечь

Кремированы останки обычно хранятся в стенах колумбария / Getty Images

Во многих частях Китая запрещены захоронения покойников. Их следует кремировать. Чтобы обойти запрет, семья наняла человека, чтобы дал им тело, вместо трупа их родственника. Это тело сожгли под видом родственника. Самого родственника похоронили по традиционному ритуалу.

Однако семья не знала, что человек, который дал им труп на замену, не привез покойника, как было, а убил бездомного. Об этом пишет ВВС.

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Убийство произошло в 2017 году, но о нем стало известно только на прошлой неделе. Наемное лицо, которое называют по фамилии Хуанг, приговорено к смертной казни с отсрочкой исполнения. Такой вердикт Высшего народного суда провинции Гуандун.

Согласно судебным данным, в 2017-м семья предложила Хуангу деньги за то, чтобы дал им тело, потому что хотели, чтобы их покойный член семьи имел традиционное погребение. Семья живет в городе Шаньвэй, где обязательна кремация всех покойников. Но вместо того, чтобы найти трупа, как было условлено, Хуанг убил человека, чтобы выполнить соглашение.

Заметив человека с синдромом Дауна, который собирает мусор на улице, он пригласил мужчину сесть в машину и дал жертве алкоголь. Когда тот не потерял сознание, убил. Затем положил тело в гроб, а через несколько дней дал семье в обмен на деньги. Семья заплатила $16,3 тыс. Затем семья кремировала гроб, притворившись, что это их покойный родственник. Настоящее тело родственника тайно похоронили традиционным образом.

После исчезновения жертвы в 2017 году, его объявили пропавшим без вести. Полиции понадобилось более 2 лет, чтобы раскрыть преступление и выследить обвиняемых.

В сентябре 2020-го Хуангу вынесли условный смертный приговор. Это значит, если не сделает повторного преступления в течение 2 лет, приговор будет заменен пожизненным заключением. Семья, которая наняла Хуанга, была признана виновной в "оскорблении трупа", но не приговорена к тюремному заключению. История приобрела национальную огласку, когда СМИ опубликовали историю о семье жертвы.

В Китае предпочитают традиционные захоронения: люди вкладывают большие средства в похороны и гроб, считая, что это способ проявить уважение детей к родителям. Но власти страны все активнее призывает воздержаться от захоронений умерших, а в некоторых регионах существует запрет на это, чтобы сэкономить землю. По постановлению 1997 года, густонаселенные районы с небольшим количеством земли и удобным транспортом должны практиковать кремацию. Другие регионы могут проводить захоронения.

Обмен телами не является чем-то необычным в Китае и в основном встречается в селах, где больше люди придерживаются традиционных способов захоронения.