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четверг, 20 августа 2020 06:06

Убийцу петуха будут судить

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Убийцу петуха будут судить
Петух мешал мужчине по утрам ФОТО: zooexpo

Во Франции мужчина застрелил соседского петуха, который докучал кукареканием по утрам. В ответ 74 тыс. человек подписались, чтобы убийцу птицы судили.

Владелец петуха Марселя живет в селе Винзьё, что на юго-востоке страны. Говорит, что его шокировал поступок соседа. Семья подала жалобу в суд, - пишет польская Rzeczpospolita. Суд должен состояться в декабре.

Правовую помощь оказала неправительственная организация Фонд 30 millions d'amis, которая занимается охраной животных. Они запустили общенациональную кампанию, чтобы наказать мужа и привлечь внимание к насилию над животными.

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Петухи - неофициальные символы страны. Их изображением можно увидеть на эмблемах футбольных и регбийных клубов.

Фермер из города Бурштын на Ивано-Франковщине Игорь Филипенко открыл первую в Украине ферму по разведению Петухов-Каплунов. Они, в отличие от обычных, растут большими, имеют сладковатое мясо и очень ценятся рестораторами.

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