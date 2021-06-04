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суббота, 05 июня 2021 07:00

Убийца застрелил брата застреленного президента

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Убийца застрелил брата застреленного президента
Момент после покушения на Кеннеди / Getty Images

5 июня 1968-го, вскоре после полуночи, сенатора Роберта Кеннеди застрелили в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе после его победы на президентских праймериз в Калифорнии. Сразу после того, как объявил своим сторонникам о победе, в Кеннеди несколько раз выстрелил 24-летний палестинец Сирхан Сирхан. Кеннеди умер на следующий день. Роберт был братом президента Джона Кеннеди, которого застрелили пять лет до этого, 22 ноября 1963-го.

Лето 1968-го было бурным временем в американской истории. Война во Вьетнаме и антивоенное движение достигли пика. Борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего убили весной, что повлекло беспорядки по стране. Перед лицом этих беспорядков президент Линдон Джонсон решил не баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах. Роберт Кеннеди, младший брат Джона и бывший генеральный прокурор США, решил идти в президенты.

Многие считали тогда Кеннеди единственным человеком в американской политике, способным объединять граждан страны. Меньшинства любил его за честность и преданность делу защиты гражданских прав. После победы на предварительных выборах в Калифорнии Кеннеди получил возможность получить выдвижение от Демократической партии и сразиться с кандидатом-республиканцем Ричардом Никсоном на выборах.

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Когда звездные спортсмены Рафер Джонсон и Рузвельт Гриер сопровождали Кеннеди через задний выход из отеля "Амбассадор", Сирхан выступил вперед со свернутым рекламным плакатом, пряча револьвер 22-го калибра. Он был всего в 30 см, когда несколько раз выстрелил в Кеннеди. Гриер и Джонсон свалили Сирхана на землю, но не раньше, чем пять прохожих получили ранения. После этого Гриер сошел с ума и остаток жизни винил себя, что позволил застрелить Кеннеди.

Сирхан, который родился в Палестине, признался в преступлении на суде и был приговорен к смертной казни 3 марта 1969-го. Но, поскольку Верховный суд Калифорнии в 1972-м отменил все приговоры смертной казни, Сирхан провел остаток жизни в тюрьме.

Как пишет New York Times, с тех пор он заявил, что, по его мнению, Кеннеди играл важную роль в притеснениях палестинцев. От демократов в 1968-м баллотировался Хьюберт Хамфри, но проиграл Никсону.

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Дата
05
июня

Убийца застрелил брата застреленного президента

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