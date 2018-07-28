Убийца в рясе: российский священник зарезал жену

Автор: ТСН Дионисий Горовой зарезал свою жену

В России священник подмосковного Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой убил свою жену.

Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Русской православной церкви Александр Волков в Facebook.

"Ужасная новость о том, что священник Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой зарезал свою жену подтверждается. Это преступление исключает для священника дальнейшее служение", - написал Волков.

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По сообщениям портала "Православие и мир", в отношениях Дионисия и его жены давно были проблемы. Женщина хотела расстаться. Узнав об этом, священник посадил жену в автомобиль, отвез в лес и несколько раз ударил ее ножом.

Женщина успела отправить смс-сообщение о поездке в лес своей матери. Позже мать заявила в полицию об исчезновении дочери.

Под давлением доказательств священник признался в содеянном.

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В Военном университете Минобороны РФ проводили курсы для штатных военных священников. Хотя событие происходило еще 2013 года, она до сих пор вызывает неоднозначную реакцию. "Божественной комедией" такие учения назвал журналист Аркадий Бабченко в заметке на Facebook.