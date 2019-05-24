Uber запускает подводное такси

Стоимость подводного круиза по Большому барьерному рифу с человека $3000. Фото: https://www.uber.com/

Международный сервис заказа такси Uber совместно с австралийской туристической компанией Tourism Queensland запускают подводное такси.

Услугой можно будет воспользоваться с 27 мая по 18 июня. Стоимость подводного круиза по Большому барьерному рифу с человека - $3 тыс.

Если ScUber будет пользоваться популярностью, в компании рассмотрят возможность постоянных перевозок под водой, сообщили в пресс-службе Uber.

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Недавно Киев стал первым европейским городом, где презентовали Uber Shuttle. Услуга помогает планировать поездки в удобных микроавтобусах и заранее знать количество мест в салоне.