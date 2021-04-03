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суббота, 03 апреля 2021 19:10

Uber выплатит рекордную компенсацию - водители 2 года отказывали незрячей пассажирке

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Uber выплатит рекордную компенсацию - водители 2 года отказывали незрячей пассажирке
Водители дискриминировали пассажирку. Фото: pixabay.com

Американская компания Uber выплатит $1,1 млн компенсации незрячей клиентке.

Водители такси 14 раз отказывались брать заказы у 56-летней жительницы Сан-Франциско залива Лизы Ирвинг. Решение принял независимый арбитр, сообщает Insider.

Пассажирку не пускали в машину с собакой-проводником, на которую она возлагается в быту.

По ее словам, с 2016 водители сервиса Uber 14 раз отказывали ей в поездках из-за собаки. Женщина жаловалась в Uber, но это не помогло. А в 2018 году Ирвинг обратилась с иском к компание.

Адвокаты пострадавшей утверждали, что водители дискриминировали пассажирку и требовали возместить ей от $4 до $25 тыс. за каждую непринятую поездку.

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Также женщина пожаловалась на то, что таксисты оставляли ее слоняться поздно вечером, из-за чего она опоздала на работу (что, по ее словам, привело к увольнению). Также пассажирку дважды словесно оскорбляли.

Uber не согласился с жалобой, ведь водители подрядчиками, поэтому компания не может нести ответственность. Однако арбитр с этим не согласился и заверил, что Uber также ответственный, поскольку осуществляет надзор за водителями и имеет возможность обучать работников для предотвращения дискриминации.

Женщине выплатили компенсацию за ущерб на общую сумму $324 тыс. и еще $805 тыс. за оплату услуг адвокатов и судебные издержки. По словам ее защитников, это крупнейшая в своем роде компенсация за арбитражным решением.

Власти Египта требует компенсацию в размере $1 млрд за решение проблемы с контейнеровозом. По его словам, размер компенсации подсчитали за время приостановки работы канала

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03
апреля

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