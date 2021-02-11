У женщины долгосрочные последствия после Covid-19 - тело обожжено, как будто после радиации

Фото Ник Кимберли / Ник Кимберли

У женщины остались ужасные ожоги на руках и ногах после того, как переболела коронавирусом.

Ник Кимберли, 53 года, с английского Котсуолдса заразилась вирусом на ранней стадии пандемии. Впоследствии, после выздоровления, начала страдать от гнетущей боли по телу. Ее врач объяснил, что это долгосрочные последствия Covid-19, которые наблюдал также в других пациентов. Об этом пишет Daily Mail.

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"Это похоже на радиационные ожоги. У меня никогда не было таких, но видела фото последствий радиации и смотрела сериал "Чернобыль". Еще чувствую ужасные ожоги кожи, словно жгутом сжимает. Такое ощущение, что тело взрывается изнутри", - говорит Кимберли.

Хотя женщина ранее переживала небольшие ощущение покалывания после Covid-19 на пальцах ног, сейчас стало значительно хуже. Кожа покраснела и печет, а лекарства мало помогают. Ее мучает боль, а пальцы рук и ног мерзнут и покалывают. Она добавила, что ее тело распухает иногда до такой степени, что больше не может влезть в джинсы.

"До Covid-19 я был здоров. Мог делать стойки на руках, регулярно ездил на велосипеде на расстояние около 100 километров, и мне нужно было всего 10 минут, чтобы восстановиться. На прошлой неделе прошел 6 тысяч шагов - максимум, что смог сделать со времени, когда переболел коронавирусом. Мне понадобилось 3 дня, чтобы восстановиться. Мой мозг пострадал, и бывают провалы в памяти. Трудно сосредоточиться. Каждый день страдаю от болей в груди и почках. Пульс скачет. Все время чувствую привкус крови во рту, из-за чего меня все время тошнит", - говорит ее 45-летний муж.

Тысячи людей страдают от непредсказуемых длительных последствий Covid-19. Чаще всего досаждает многомесячная сильная одышка, когда люди с трудом передвигаются, нервозность, депрессия. Количество таких случаев будет только расти по мере того, как заражаются все больше людей.