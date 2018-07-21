У здания правительства в Москве повесили баннер в поддержку Сенцова

Активисты повесили в Москве баннер в поддержку Сенцова. Фото: Ivona

В Москве недалеко от здания правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Twitter рассказал Денис Стяжкін.

"Москва, активисты вывесили баннер Свободу Сенцову на фоне Белого дома", - прокомментировал он.

Акцию с требованием освободить всех политзаключенных провели активисты московского отделения "Открытой России".

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала подробности о состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова. Она провела телефонный разговор с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе.