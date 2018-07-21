У здания правительства в Москве повесили баннер в поддержку Сенцова

В Москве недалеко от здания правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом в Twitter рассказал Денис Стяжкін.
"Москва, активисты вывесили баннер Свободу Сенцову на фоне Белого дома", - прокомментировал он.
Акцию с требованием освободить всех политзаключенных провели активисты московского отделения "Открытой России".
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#Москва активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома#FreeSentsov pic.twitter.com/IqPb1vb494— Денис Стяжкин (@styazshkin) 21 июля 2018 г.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала подробности о состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова. Она провела телефонный разговор с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе.
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